نتفليكس تطرح باقات مخفضة باشتراك 7 دولارات شهريا لمن يتحملون "الإعلانات"

تعتزم شركة نتفليكس Netflix للبث الترفيهي حسب الطلب، طرح باقة جديدة مخفضة للاشتراك في خدماتها مقابل نحو 7 دولارات شهريا، وفي المقابل سيضطر المشتركون إلى مشاهدة عدد من الإعلانات.

ولطالما رفضت نتفليكس خيار تقديم خدمات منخفضة السعر مقابل إدخال الإعلانات، لكن تراجع عدد مشتركيها بالتوازي مع زيادة التكلفة أجبرها على اختبار الفكرة.

وحسب فاينانشيال اتيمز، ستكون باقة الاشتراكات المخفضة من نتفليكس متاحة في بقيمة 6.99 دولار شهريًا للعملاء في 12 دولة مطلع نوفمبر القادم.

يشار إلى أن الباقات الخالية من الإعلانات في نتفليكس تبدأ من 9.99 دولار شهريا للباقة الأساسية، وتزيد إلى 15.49 دولار شهريا في “ستاندرد” و19.99 دولار شهريا في “بريميوم”.

مدة الإعلانات على نتفليكس

ووفق “سي إن بي سي” فإن فئة الاشتراك الجديدة التي تدعى “أساسي مع الإعلانات” (Basic with ads) ستتضمن ما متوسطه 4 إلى 5 دقائق من الإعلانات التجارية كل ساعة.

وسيبلغ طول الإعلانات 15 أو 30 ثانية وسيتم تشغيلها قبل محتوى نتفليكس وأثناءه.

ولن تمنح هذه الباقة للمستخدمين القدرة على تنزيل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

كذلك، فإتن عددا محدودا من المسلسلات التلفزيونية والأفلام لن يكون متاحا بسبب قيود تتعلق بالتراخيص.

وتوقع جريج بيترز، الرئيس التنفيذي للعمليات في نتفليكس أن تؤدي الخدمة الجديدة المدعومة بالإعلانات، إلى زيادة الاشتراكات والمساهمة في تحسين الإيرادات وتدفقات الأرباح.

ستجبر الطبقة الإعلانية Netflix على توفير مقاييس حول نسبة المشاهدة التي طالما قاومت إطلاقها ، بما في ذلك حجم جمهورها. بدءًا من العام المقبل ، ستشترك مع Nielsen ، خدمة التصنيف ، لقياس والتحقق من عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين شاهدوا الإعلانات.

وكانت “ديزني بلس” Disney Plus المنافس الرئيسي لنتفليكس قد أعلنت عن طرح فئة إعلانية أيضا في ديسمبر مقابل 7.99 دولار.

كما تقدم عدة شركات تعمل في قطاع البث التدفقي عبر الإنترنت اشتراكات مماثلة.

ويقدر بنك مورجان ستانلي أن نتفليكس يمكنها جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا من الإعلانات بحلول العام 2026.

لكنه أيضا يتوقع أن تأتي معظم تلك الأموال من قبل المشتركين الذين سيتركون باقات الاشتراكات الخالية من الإعلانات للشركة ذاتها.