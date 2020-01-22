«نتفليكس» تسمح بسداد اشتراكاتها في مصر بالجنيه.. تعرف على الأسعار

أعلنت منصة تقديم خدمات البث التليفزيوني أونلاين ” نتفليكس ” عن السماح للمشتركين الحاليين والجدد بسداد مقابل الخدمة شهريا بالجنيه المصري، اعتبارا من أمس الثلاثاء.

ويصل سعر الباقة الأولى إلى 120 جنيها لمستخدم واحد بشاشة عادية، ترتفع إلى 165 لاثنين من المستخدمين وشاشة واضحة الدقة HD، ثم 200 جنيه لعدد 4 مستخدمين بتقنية بث عالية الوضوح ULTRA HD.

وقالت الشركة فى بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التغيير في الدفع بالجنيه المصري؛ يمثل أحدث جهود شبكة Netflix لإضفاء الطابع المحلي على عروضها في السوق المصرية، ويأتي قُبيل إطلاق عملين مصريين من إنتاجاتها الأصلية، وهما “ما وراء الطبيعة” و”أبلة فاهيتا”، والمقرر عرضهما ا على الشبكة عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

وبهذه الخطوة، انضمت مصر إلى أسواق أخرى في المنطقة توفر لأعضائها إمكانية الدفع بالعملة المحلية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (الدرهم) والمملكة العربية السعودية (ريال سعودي).