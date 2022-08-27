نتفليكس تخطط لجمع 7 مليارات دولار شهريا عبر طرح نسخة أرخص مدعومة بإعلانات

تتطلع شركة نتفليكس إلى تحصيل حوالي 7 إلى 9 دولارات شهريا لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات، بحسب وكالة رويترز.

وقال تقرير نشرته وكالة بلومبرج إن نتفليكس تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ست مناطق جغرافية على الأقل، ومع ذلك، قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن نتفليكس تخطط لبيع حوالي أربع دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل وأثناء العروض.

وامتنعت شركة خدمات البث العملاقة عن التعقيب على التقرير وخطة الأسعار الخاصة بها.

وأعلنت شركة والت ديزني المنافسة في مارس أنها ستقدم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث ديزني+ في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعى نتفليكس إلى جذب المشتركين المستعدين لمشاهدة العروض مع الإعلانات، مقابل تكلفة تقترب من نصف خطة السعر الحالية التي تكلف 15.49 دولارا شهريا.

وتأتي خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات بعد أن أعلنت الشركة خسارة حوالي 200 ألف مشترك في الربع الأول من هذا العام على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.

وفي يوليو اختارت نتفليكس مايكروسوفت كشريك للتكنولوجيا والمبيعات في خطة الاشتراك