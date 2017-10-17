نتفلكس تجذب 5.3 مليون عميل جديد بالربع الثالث

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن نجحت شركة نتفلكس الأمريكية لخدمات بث المواد الترفيهية، في إضافة 5.3 مليون عميل جديد محليا وعالميا خلال الربع الثالث من العام الجاري، في زيادة هي الأكبر في تاريخ الشركة. وبحسب موقع "بيزنس انسايدر"، صعد سهم الشركة بنحو 3% فور نشر الخبر، وأغلق عند مستوى قياسي مس

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن



نجحت شركة نتفلكس الأمريكية لخدمات بث المواد الترفيهية، في إضافة 5.3 مليون عميل جديد محليا وعالميا خلال الربع الثالث من العام الجاري، في زيادة هي الأكبر في تاريخ الشركة.



وبحسب موقع “بيزنس انسايدر”، صعد سهم الشركة بنحو 3% فور نشر الخبر، وأغلق عند مستوى قياسي مسجلا 202 دولار للسهم.



وتمنح هذه الأخبار تفاؤلا للمستثمرين في السهم، خاصة القلقين فيهم من القرار التي الذي اتخذته الشركة مؤخرا برفع أسعار اشتراكاتها لأول منذ عام 2015.