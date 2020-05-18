«نتساهم» تستهدف جمع 90 مليون جنيه تبرعات أون لاين

تستهدف «نتساهم» – أول منصة خيرية إلكترونية- جمع %0.5 من إجمالى التبرعات الموجهة لصالح الجمعيات الخيرية فى مصر خلال 5 أعوام المقبلة.

قال يحيى ندا، مؤسس المنصة، إن «نتساهم» تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى والتنمية المجتمعية، وخفض معدلات الفقر التى تجاوزت %30 فى أحدث إحصاء رسمى، موضحًا أن حجم التبرعات فى مصر يصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، وتستهدف «نتساهم» جمع %0.5 من هذه السوق خلال 5 أعوام وهو ما يعادل 90 مليون جنيه.

أكد ندا لـ«المال» أن المنصة وقعت اتفاقًا مع دليل الخير-التجمع الذى يضم 45 جمعية أهلية-لإتاحة منصتها وخدماتها التكنولوجية أمام هذه الجمعيات خلال الفترة المقبلة، ومن خلال الشراكة سيتم إتاحة خدمات هذه الجمعيات عبر المنصة الإلكترونية لـ«نتساهم» لكن على مراحل متتالية.

أشار إلى أن المنصة تستهدف ضم أكبر عدد جمعيات أهلية، لا سيما فى ظل ظروف أزمة كورونا، والدور الذى تقوم به المنظمات الخيرية لمساعدة العمالة غير المنتظمة.

كما تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة تضم كل الجمعيات العاملة فى المجال الخيرى فى مصر، التى يزيد عددها عن 26 ألف جمعية، وتوفير بيانات تفصيلية عن الحالات التى تستحق الدعم من هذه الجمعيات.

تسعى «نتساهم» للتوصل لاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى لربط قواعد البيانات والحصول على التراخيص اللازمة للاتفاق مع الجمعيات فى مصر.

كشف ندا، عن مفاوضات الشركة مع Gemini Enterprises Africa للاتفاق على آليات الاستثمار، كما تسعى «نتساهم» للاتفاق مع بنوك التجارى الدولى ومصر لإتاحة التطبيق أمام المساهمات المجتمعية، وتعمل الشركة بالفعل مع قطاع المسئولية الاجتماعية ببنك الإسكندرية.

أوضح أن الشركة تستخدم حلول الذكاء الاصطناعى ومعدلات تم العمل عليها على مدار السنوات الماضية، للتأكد من استحقاق المستفيد للأموال، بدلا من الطرق التقليدية التى لا تكون دقيقة فى الكثير من الأوقات.