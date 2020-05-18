اتصالات وتكنولوجيا

«نتساهم» تستهدف جمع 90 مليون جنيه تبرعات أون لاين

لصالح الجمعيات الخيرية
سيد بدر 6:39 ص, الأثنين, 18 مايو 20 6:39 ص, الأثنين, 18 مايو 20

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تستهدف «نتساهم» – أول منصة خيرية إلكترونية- جمع %0.5 من إجمالى التبرعات الموجهة لصالح الجمعيات الخيرية فى مصر خلال 5 أعوام المقبلة.

قال يحيى ندا، مؤسس المنصة، إن «نتساهم» تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى والتنمية المجتمعية، وخفض معدلات الفقر التى تجاوزت %30 فى أحدث إحصاء رسمى، موضحًا أن حجم التبرعات فى مصر يصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، وتستهدف «نتساهم» جمع %0.5 من هذه السوق خلال 5 أعوام وهو ما يعادل 90 مليون جنيه.

أكد ندا لـ«المال» أن المنصة وقعت اتفاقًا مع دليل الخير-التجمع الذى يضم 45 جمعية أهلية-لإتاحة منصتها وخدماتها التكنولوجية أمام هذه الجمعيات خلال الفترة المقبلة، ومن خلال الشراكة سيتم إتاحة خدمات هذه الجمعيات عبر المنصة الإلكترونية لـ«نتساهم» لكن على مراحل متتالية.

أشار إلى أن المنصة تستهدف ضم أكبر عدد جمعيات أهلية، لا سيما فى ظل ظروف أزمة كورونا، والدور الذى تقوم به المنظمات الخيرية لمساعدة العمالة غير المنتظمة.

كما تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة تضم كل الجمعيات العاملة فى المجال الخيرى فى مصر، التى يزيد عددها عن 26 ألف جمعية، وتوفير بيانات تفصيلية عن الحالات التى تستحق الدعم من هذه الجمعيات.

تسعى «نتساهم» للتوصل لاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى لربط قواعد البيانات والحصول على التراخيص اللازمة للاتفاق مع الجمعيات فى مصر.

كشف ندا، عن مفاوضات الشركة مع Gemini Enterprises Africa للاتفاق على آليات الاستثمار، كما تسعى «نتساهم» للاتفاق مع بنوك التجارى الدولى ومصر لإتاحة التطبيق أمام المساهمات المجتمعية، وتعمل الشركة بالفعل مع قطاع المسئولية الاجتماعية ببنك الإسكندرية.

أوضح أن الشركة تستخدم حلول الذكاء الاصطناعى ومعدلات تم العمل عليها على مدار السنوات الماضية، للتأكد من استحقاق المستفيد للأموال، بدلا من الطرق التقليدية التى لا تكون دقيقة فى الكثير من الأوقات.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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