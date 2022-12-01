نتج عنه وفاة 3 سياح إسبانيين ... مجمعة الإجبارى تتابع حادث طريق أسوان

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات نتائج الحادث المأسوي الذي شهده طريق أسوان / أبو سمبل السياحي وتحديداً بالقرب من كمين المطار حيث إصطدامت سيارة نقل بميكروباص يستقلة سياح من جنسيات مختلفة.

وفاة 3 وإصابة 5 سياح إسبان فى الحادث

ونتج عن الحادث وفاة عدد (٣) سياح أحدهم إيطالي الجنسية والآخرين يحملون الجنسية الإسبانية وإصابة عدد (٥) آخرين من جنسيات مختلفة.

يذكر أن سبب وقوع الحادث هو التخطي الخاطئ لقائد السيارة النقل مما أدي إلي إصطدام المؤخرة الخاصة بسيارته بميكروباص ونتج عن ذلك إختلال عجلة القيادة بيد الأخير ووقع الحادث..

مجمعة التأمين الإجبارى توضح تفاصيل الحادث

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات، عن أن حادث تصادم السيارة النقل رقم ” ه ع ط ٩٢٨٤” والمقطورة رقم “ه م ج ١٣٨٥” بالميكروباص رقم “ص ع ب ٦٥٧٨” بطريق أسوان / أبو سمبل الواقع صباح اليوم مؤمن عليهم لدي المجمعة.

وأكد أن المجمعة اتخذت من جانبها الإجراءات للرد علي إستفسارات المسئولين بالسفارة الصينية والاسبانية فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلقة بالتأمين الإجباري علي المركبات.

يذكر أن طريق أسوان / أبو سمبل السياحي قد شهد أكثر من حادث خلال الفترة الماضية ومن بينها الحادث الواقع في ٢٠٢١/٢١/١٧ والذي أودي بحياة ٦ أشخاص وإصابة ٤٤ آخرين علي إثر تصادم حافلتين وأيضاً بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧ وقع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل نتج عنه إصابة ٢٧ شخص من بينهم ٢١ شخص يحملون الجنسية السودانية و ٥ أشخاص فلسطينيين ومصريين وكذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣ وقع حادث مأسوي إثر إصطدام الأتوبيس السياحي التابع لشركة مصر للسياحة والذي يقل فوج سياحي فرنسي وبلجيكي بسيارة نقل بالقرب من كمين أبو سمبل أيضاً مما أدي إلي تفحم الحافلة بالكامل ووفاة ١٠ أشخاص وإصابة ١٥ آخرين.

وأوضح لبيب علي حرص المجمعة علي وصول التعويضات لمستحقيها وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات لورثة المتوفين والمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد أربعون ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

لفت أنه يمكن لأسر الضحايا والمصابين التوجه للمقر الرئيسي للمجمعة بمحافظة الجيزة بمنطقة المهندسين أو فرعها بمحافظة الغربية – مدينة طنطا ٤٢ شارع الجمهورية – برج سيتي مول، أو بفرعها بمحافظة المنيا ببرج ماجستيك بشارع الجمهورية أمام محطة القطار، لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم.

وأكد لبيب على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.