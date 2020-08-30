نتانياهو: محادثات سرية مباشرة بين إسرائيل ودول عربية لتطبيع العلاقات

عشية أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبوظبي

تعقد إسرائيل محادثات سرية مباشرة لتطبيع العلاقات مع عدة دول عربية، وفقا لما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد.

وتأتي تصريحات نتانياهو عشية أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبوظبي، والتي ستقل وفدا إسرائيليا-أمريكيا، وفقا لموقع فرانس فان كاتر.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي جمعه بصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر في القدس “هناك عدة محادثات مباشرة وغير معلنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السودان وسلطنة عمان بين هذه الدول، إضافة إلى تشاد.

وتأتي الرحلة الجوية التاريخية المرتقبة الاثنين بعد نحو أسبوعين من إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتي-الإسرائيلي، والذي تم بوساطة أمريكية.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وستقل الرحلة صباح الإثنين وفدا أمريكيا إسرائيليا يترأسه كوشنر.

واعتبر نتانياهو الأحد أن “اختراق اليوم سيصبح مبدأ الغد ويمهد الطريق أمام دول أخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأعلن مكتب نتانياهو الثلاثاء أن مستشار الأمن القومي مائير بن شبات سيقود الجانب الإسرائيلي من “الوفد المهني” المتوجه إلى الإمارات.

وأضاف مكتب نتانياهو أن المحادثات في أبوظبي ستتناول سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ألغى بمرسوم “القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل”.

وجاء في المرسوم أنه “سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها”.