نتائج «مايكروسوفت» تتجاوز التوقعات بدعم من منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

فاقت نتائج مايكروسوفت في الرابع الثالث من 2023 تقديرات وول ستريت، بفضل توسع أعمالها في مجال الحوسبة السحابية وأجهزة الكمبيوتر وسط تحمس العملاء لمنتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق وكالة رويترز.

ولم تطرح مايكروسوفت بعد معظم المنتجات التي طورتها مع (أوبن إيه آي) مبتكرة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، وذلك بعد أن دعمتها ماليا وتعاونت معها في بادئ الأمر.

لكن الحماس بين مشتري التكنولوجيا من الشركات لميزات مثل القدرة على تلخيص أكوام البريد الإلكتروني في بضع نقاط أو المساعدة في كتابة رموز الكمبيوتر سريعا ساعد في ارتفاع إيرادات الشركة 13 % إلى 56.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

وتشير بيانات (إل.إس.إي.جي) إلى أن إيرادات عملاق التكنولوجيا الأمريكي تخطت تقديرات المحللين ببلوغها 54.52 مليار دولار.

قال جيسي كوهين، كبير المحللين في (إنفستينج دوت كوم) : “أشارت النتائج إلى أن منتجات الذكاء الاصطناعي تحفز المبيعات وتساهم بالفعل في تحقيق النمو الإجمالي والنهائي”.

وقفزت أسهم مايكروسوفت 4.2 % في تعاملات ما بعد الإغلاق.