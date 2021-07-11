نتائج حملات وزارة التموين في المحافظات

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا اليوم بشأن نتائج الحملات التي شنتها من خلال جهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية .

أولا فى مجال المنتجات الغذائيه والسلع المتنوعة

محافظة جنوب سيناء :

تم تحرير 10 محاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السكر مجهول المصدر بدون بيانات .

محافظة الدقهلية :

تم تحرير 11 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعرض وبيع سجائر مهربة.

محافظة أسيوط:

تم ضبط 198 كجم مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي.

محافظة المنيا:

تم ضبط 6 أطنان من الألبان الفاسدة وكمية من مادة الفورمالين غير المصرح بتداولها وذلك بعدد من سيارات نقل الألبان، كما تم تحرير 6 محاضر لمحلات جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية.

محافظة المنوفية:

تحرير 14 محضرا لعدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.

محافظة القليوبية :

ضبط 3.5 طن حلوى اطفال مجهولة المصدر و 94 بكرة مدون عليها ماركات مشهورة لشركات تصنيع الحلويات.

محافظة كفر الشيخ :

تم ضبط مصنع للمراتب الجاهزة يقوم بتقليد إحدي العلامات التجارية الكبرى ،كما تم ضبط مصنع للأعلاف يعمل بدون ترخيص.

محافظة السويس :

ضبط كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحلات التجارية.

محافظة الأسماعلية :

تم ضبط كمية من اللحوم (دواجن –بقري –ماعز) بدون أي بيانات وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 100 طن أعلاف ومواد غذائية بمخزنين للأعلاف يعملان بدون ترخيص .

وضبط كمية من شمع الفلاتر متعددة الماركات مجهولة المصدر

محافظة بني سويف :

تحرير 9 محاضرلعدد من المحلات التجارية وتم إعدام كمية من اللحوم المصنعة الغير صالحة للإستهلاك الأدمي .

محافظة قنا :

تم تنفيذ الغلق الأداري لعدد 3 مراكز للدروس الخصوصية وغلق مول تجاري لعمله دون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ المجمدة المنتهية الصلاحية.

محافظة البحيرة:

تم تحرير 13 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك للإعلان عن الأسعار وسياسة الإستبدال والإسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية، كما تم ضبط 4 محلات للجزارة لعرضهم اللحوم مكشوفة وعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية.

محافظة أسوان:

ضبط حوالي نصف طن لحوم مذبوحة خارج المجازر في عدد من محلات الجزارة غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

محافظة الشرقية :

تحرير 6 محاضر ضد عدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية ،وضد عدد من محلات بيع الأسماك لعرضها أسماك غير صالحة للإستهلاك الأدمي .

وتحرير 16 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية وذلك لضبط سلع ومنتجات غذائية وأعلاف مجهولة المصدر، كما تم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية و 3.5 طن أسمدة زراعية و 1.8 طن منظفات صناعية وطن ملح مجهولة المصدر.

محافظة سوهاج :

تم تحرير محضرا ضد أحد المحلات التجارية لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، كما تم ضبط أحد شركات رش وإبادة الحشرات لمزاولة المهنة دون ترخيص وإعطاء فواتير غير قانونية وتعمل دون ترخيص.

محافظة بورسعيد :

تم ضبط 280 كجم من اللحوم مجهولة المصدر والغير صالحة للإستهلاك الأدمي بأحد المحلات لتجارة المواد الغذائية.

محافظة الفيوم :

تم ضبط 270 لتر زيت للقلي منتهي الصلاحية بأحد محلات بيع الزيوت ، كما تم ضبط كمية من الدواجن الغير صالحة للإستهلاك وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محلات الجزارة ، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

ثانيا في المجال الطبي:

محافظة المنيا :

ضبط عيادة لربة منزل تمارس مهنة الطب و تحمل مؤهل دبلوم صناعة وتقدم وصفات وخلطات طبية للتخسيس ، كما تم ضبط 200 كيس دم وكمية من الصفائح الدموية وبلازما الدم مجهولة المصدر بأحد المستشفيات الخاصة ومركزا للعلاج الطبيعي غير مرخص ومخالف لكافة الإشتراطات الصحية ،وضبط إحدي سلاسل المعامل الطبية الكبري الغير مرخصة .

محافظة بني سويف:

تم ضبط كمية من الكيماويات منتهية الصلاحية وذلك بمعملين للتحاليل الطبية ، كما تم ضبط مركزا للحضانات لمخالفته قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار.

محافظة قنا :

تم غلق وتشميع 5 عيادات طبية تعمل بدون ترخيص وإعدام كمية من الأدوية منتهية الصلاحية .

محافظة الشرقية :

ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية وأدوية سموم ومخدرات محظور تداولها بالصيدليات.

محافظة سوهاج:

ضبط عيادة طبية بها غرفة عمليات وذلك دون ترخيص من الجهات المختصة وبها أدوية مخدرة جدول ثالث مخدرات، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية بعدد من الصيدليات .

محافظة بورسعيد:

تحرير محضر ضد أحد العيادات الطبية الخاصة وذلك لمزاولة المهنة بدون ترخيص .

محافظة جنوب سيناء :

تم غلق وتشميع 3عيادات تخصصية تعمل بدون ترخيص وبها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية .

محافظة الدقهلية :

ضبط 8496 عبوة مناديل مبللة بأحد المصانع وعليها علامات تجارية شهيرة مقلدة ،كما تم ضبط مصنع للمسلى يقوم بتقليد العلامات التجارية الكبري .

محافظة أسيوط:

تم ضبط مخازن أدوية غير مرخصة تحتوي علي أدوية منتهية الصلاحية تقدر بقيمة 2.5 مليون جنيه .

محافظة القليوبية :

تم ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر جدول أول مخدرات .

محافظة الفيوم :

تم ضبط كمية من الأدوية المهربة والغير مرخصة بمركز للعلاج الطبيعي ،كما تم ضبط أحد معامل التحاليل الطبية تعمل بدون ترخيص.