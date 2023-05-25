نتائج حملات مرورية بطريق القاهرة - الإسماعيلية الزراعي

وجهت الأجهزة الأمنية، عدة حملات مرورية بطريق القاهرة – الإسماعيلية الزراعي لضبط كل ما يشكل مخالفة، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 32 مخالفة سير عكس الاتجاه، سحب 278 رخصة متنوعة، ضبط 156 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني، و25 دراجة نارية بدون لوحات، حجز 32 سيارة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وسحب رجال المرور 2500 رخصة بسبب عدم ارتداء الخوذة وتركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، بينهم 498 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.

وعدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.

وتطبق زيادة رسوم الملصق الإلكتروني الجديدة بدءًا من اليوم الخميس في جميع وحدات المرور الثابتة والمتحركة، بواقع ارتفاع 55 جنيهًا.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية، بارتداء الخوذة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

على صعيد آخر، سحب رجال المرور 2002 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعوا 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.