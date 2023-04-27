نتائج حملات «الداخلية» في محيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجي المخدرات (صور)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط 62 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 69 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش وزنت 45,770 كيلو جرام، البانجو وزنت 8 كيلو جرامات، الهيروين 2,295 كيلو جرام، الآيس “الشابو” 570 جرام، 590 قرص مؤثر، 300 قرص ترامادول، تنفيذ 32 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبطت مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، طبنجة صوت، عدد من الطلقات “صوت”، 63 هاتف محمول، 8 سيارات، 7 دراجات نارية، 21 قطعة سلاح أبيض، 6 ميزان.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية، ومراكز الشباب والأكشاك.