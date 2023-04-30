نتائج حملات إزالة المخالفات المرورية بشارع بورسعيد في القاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات مرورية في شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، لإزالة كافة المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفين.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة لسكان شارع بورسعيد في محافظة القاهرة، تضرروا خلالها من توقف قائدي سيارات النقل بالشارع المُشار إليه، وتحميل البضائع من أمام المنازل، والتسبب في إعاقة الحركة المرورية والتكدس.

وأسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 25/3/2023 حتى 20/4/2023 عن سحب 62 رخصة سير وقت الحظر، 1784 رخصة متنوعة، تكبيل 16800 سيارة للإنتظار الخاطئ، تحرير 28465 مخالفة متنوعة، حجز 4 سيارات، ضبط 780142 مخالفة تجاوز سرعة.

يشار إلى استمرار الحملات المرورية والمتابعة بالمنطقة محل الشكوى للقضاء على كافة المخالفات المرورية، والمحافظة على الانضباط المروري.