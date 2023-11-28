نتائج حملات أمنية لضبط تجار المخدرات ومخالفات المرور في المنوفية والشرقية

وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية لضبط العناصر الإجرامية من متجري ومروجي المخدرات، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا بإجمالي 5 متهمين، وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، فرد محلي، سلاح أبيض.

وعلى صعيد آخر، شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية ، لضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة، وأسفرت عن ضبط 5 قضايا بإجمالي 10 متهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، 2,150 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

وأسفرت حملة مرورية للأجهزة الأمنية على طريق بلبيس – العاشر من رمضان بالشرقية، لضبط كافة المخالفات عن سحب 818 رخصة متنوعة، ضبط 351 مخالفة مرورية متنوعة، و73 مخالفة سير عكس الاتجاه.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة وتوسعة وإنارة الطريق المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كل ما يخل بالأمن العام.