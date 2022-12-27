نتائج جهود شرطة تأمين محور قناة السويس في يوم

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، من ضبط العديد من القضايا، ضمن جهودها اليوم الثلاثاء، وأبرزها ضبط فتاة -مقيمة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية- أثناء عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزتها 5 لفافات لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، هاتف محمول.

ضبط عامل -له معلومات جنائية، مقيم بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية- أثناء عبوره من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس، وبحوزته كمية من نبات الهيدرو المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

ضبط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد- أثناء عبوره المنفذ متجهًا إلى خارج مدينة بورسعيد، وبحوزته 7 أكياس بلاستيكية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، لاسيما جرائم التهريب عبر المنافذ المختلفة.