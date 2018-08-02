نتائج تنازل الحكومة عن حصة الأغلبية في شركاتها

عصام عميرةأثار إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن نية الوزارة لزيادة مشاركة القطاع الخاص بمساهمات لأكثر من 50% بشركات القطاع العام، وتحويل تبعية الشركات من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 199 إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته العديد من التساؤلات حول الفرق بين

عصام عميرة

أثار إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن نية الوزارة لزيادة مشاركة القطاع الخاص بمساهمات لأكثر من 50% بشركات القطاع العام، وتحويل تبعية الشركات من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 199 إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته العديد من التساؤلات حول الفرق بين القانونين والمزايا التي ستعود علي المساهمين في هيكل ملكية الشركات.

وأظهرت مقارنة أجرتها “المال” بين التشريعين، أن قانون 159 يمنح صلاحيات أكبر لمجلس الإدارة لاستغلال كافة الأصول والممتلكات بغرض استثمارى، وإلغاء الصوت الواحد والمشاركة بنسبة الأغلبية فى القرارت، وتحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب بعكس ما يحدث فى قطاع الأعمال العام.

وتخضع الشركات التابعة إلى القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال لسيطرة الوزارة.

ويرأس الوزير الجمعية العمومية لتلك الشركات ويعين مجالس إدرتها، الأمر الذى لا يتكرر بعد تنازل الحكومة عن حصص حاكمة ويخضع التعيين إلى قرار أغلبية الجمعية العمومية، وفقاً لأحكام نصوص القانون رقم 159 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم عمل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

ومن المتوقع أن تتنازل الحكومة عن حصص حاكمة بشركة مصر الجديدة للإسكان، ويتبعها شركة الشرقية للدخان، على أثر طرح حصص منها فى البورصة قبل نهاية العام، بحسب تصريحات سابقة للحكومة.

وتفقد الحكومة سيطرتها، بعد تحول الشركة للقانون 159، على إجبار الشركات المساهمة بالتسعيرة الجبرية التى تفرضها على شركاتها كقطاع الكيماويات والأسمدة والأدوية، ويتحكم القطاع الخاص بمرونة الأفكار الاستثمارية وتقييم أسعار منتجاتها، وفقاً للتكلفة الإنتاجية ومتطلبات السوق.

وتستهدف الحكومة خلال الربع الأخير، بداية برنامج الطروحات الحكومية، من خلال زيادة نسبة التداول على أسهم 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة، هي الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل يونيو 2019، وتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.