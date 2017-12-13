نتائج بحث المصريين على جوجل في 2017

المال خاص أصدرت جوجل اليوم تقريرها السنوي Year in Search عن عمليات البحث على محركها عام 2017 والذي قدمت من خلاله نظرة على أهم المواضيع التي بحث عنها المصريون خلال العام المنصرم. وقالت جويس باز، مديرة اتصالات جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يقوم أكثر من مليار شخص بالبحث في جوجل كل يوم للتعلم و

المال خاص

أصدرت جوجل اليوم تقريرها السنوي Year in Search عن عمليات البحث على محركها عام 2017 والذي قدمت من خلاله نظرة على أهم المواضيع التي بحث عنها المصريون خلال العام المنصرم.

وقالت جويس باز، مديرة اتصالات جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يقوم أكثر من مليار شخص بالبحث في جوجل كل يوم للتعلم والاستكشاف وإيجاد أجوبة على أسئلتهم.

ويظهر تقرير Year in Search الشخصيات والأحداث والمواضيع والأماكن التي اهتم بها الناس حول العالم هذا العام، هناك طرق كثيرة لاستكشاف العام بعدسة محرك جوجل للبحث، فمن تأهل مصر لكأس العالم 2018 إلى وفاة النجمة الكبيرة شادية، تعكس نتائج التقرير بالفعل المواضيع التي استقطبت اهتمام العالم هذا العام.

وأضافت نحن سعداء بأن جوجل كانت جزءً من حياة الناس اليومية، يقصدونها للبحث عن أهم اللحظات في هذا العام”.

وتتضمن النتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني والطعام في مصر. وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث (أو الأسئلة) على محرك جوجل هذا العام. وبعد تنقية القوائم من البريد المؤذي والأسئلة المتكررة، تم استخراج نتائج تعكس واقع 2017 على أفضل وجه.

وكما كان الوضع في العام الماضي، جاءت الامتحانات المدرسية في صدارة اتجاهات البحث. كان عام 2017 أيضاً عاماً مهما لكرة القدم المصرية، حيث تصدرت الاستفسارات المتعلقة بالرياضة قائمة الأحداث وقائمة البحث العام. كما اشتملت القائمة على أربع شخصيات رياضية جاؤوا ضمن أعلى عشرة اتجاهات بحث عن الأشخاص، وكان على رأسهم الرئيس الجديد للنادي الأهلي محمود الخطيب.

وهيمنت الأحداث المحلية، مثل هجوم الواحات، على قائمة الأحداث، وكان إعصار إرما هو الحدث الدولي الوحيد الذي تضمنته القائمة. أما قائمة الأغاني فقد تصدرها البحث عن أغنية الكيف لكايروكي وطارق الشيخ، تلاها أغنية ديسباسيتو.

وفيما يلي أهم مواضيع البحث في مصر عام 2017:

البحث العام

1. نتائج الشهادة الابتدائية

2. قرعة كأس العالم

3. مسلسل سلسال الدم

4. أغنية الكيف

5. الأكاديمية المهنية للمعلمين

6. بنك المعرفة المصري

7. مباراة مصر والكاميرون

8. ديسباسيتو

9. انتخابات النادي الأهلي

10. بورما

شخصيات

محمود الخطيب

أحمد شفيق

إليسا

جميلة عوض

عبد السلام

وفاء الكيلاني

محمود طاهر

نادر أحمد

عصام الحضري

محمد صلاح

أحداث

قرعة كأس العالم

انتخابات النادي الأهلي

جنازة شادية

إصلاح البطاقة التموينية

حادث الواحات

نتائج قرعة الحج السياحي

إعصار إرما

انتخابات نادى الزمالك

جزيرة الوراق

تيران وصنافيرأغاني

الكيف

ديسباسيتو

إلعب يلا

مزمار عبد السلام

بتنادينى تانى ليه

عم يا صياد

دلع تكاتك

3 دقات

معدي الناس

ألبوم عمرو دياب الجديد

برامج تلفزيونية

سلسال الدم

كفر دلهاب

رامز تحت الأرض

كلبش

عفاريت عدلي إمام

الأسطورة

شكشك شو

هبة رجل الغراب

لمعي القط

هاني هز الجبل

لأفلام

جواب اعتقال

هروب اضطراري

مولانا

لف ودوران

ياباني أصلي

Fast and Furious 8

أبو شنب

آخر ديك في مصر

الخلية

القرد بيتكلم رياضة

مباراة مصر والكاميرون

مباراة الأهلي والترجي

مباراة مصر وغانا

مباراة مصر ومالي

مباراة مصر وبوركينا فاسو

مباراة مصر وأوغندا

مباراة مصر وتونس

مباراة الأهلي والوداد

مباراة مصر والمغرب

مباراة الأهلي والنجم الرياضي الساحلي

طعام

طريقة طبخ الخرشوف

طريقة عمل الزبادي

طريقة عمل الغريبة الطرية

طريقة عمل المولتن كيك

جلاش اللحم البقري

بقسماط

الكنافة بالكريمة

الثومية السورية

الكنافة بالمانجو

الكعك