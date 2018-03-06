نتائج الفتح المالي للمرحلة الثانية من أراضي المجتمعات العمرانية و21 شركة

بدور إبراهيم:انتهت «المجتمعات العمرانية» أمس من الفض المالى لـ36 عرضًا مقدمًا من 21 شركة تطوير عقارى على 3773.32 فدان، تمثل 11 قطعة أرض مطروحة بنظام الشراكة مع الهيئة.وحصلت «المال» على العروض المالية المقدمة من شركات التطوير العقارى والتى ستتم دراستها والبت بها من قبل اله

بدور إبراهيم:

انتهت «المجتمعات العمرانية» أمس من الفض المالى لـ36 عرضًا مقدمًا من 21 شركة تطوير عقارى على 3773.32 فدان، تمثل 11 قطعة أرض مطروحة بنظام الشراكة مع الهيئة.

وحصلت «المال» على العروض المالية المقدمة من شركات التطوير العقارى والتى ستتم دراستها والبت بها من قبل الهيئة.

صرح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات، بأنه سيتم التفاوض مع المتقدمين، وتقييم موقف العروض الخاصة بحصة الهيئة من إيرادات المشروع، ما يدل على أنها ليست نهائية.

وأوضح المصدر أنه بالبنسبة لمدينة السادس من أكتوبر والتى طرح بها قطعة بمساحة 144 فدانًا وتنافس عليها 3 كيانات، تقدمت إليها شركة الأهلى العقارية بأعلى عرض مالى بواقع 2838 جنيها للمتر، متفوقة على شركتى «الكوم أبناء حسن علام» و«سوديك» التى تقدمت بسعر 2362 جنيها للمتر.

أما أراضى مدينة الشيخ زايد والتى طرح بها 3 قطع، أولاها بمساحة 410 أفدنة، وتنافس عليها 5 كيانت تطوير عقارى، فتقدمت «إعمار مصر للتنمية بأعلى العروض بواقع 4750 جنيهًا للمتر، تليها اركو بعرض 4299 جنيها، بينما تقدمت هايد بارك باقل العروض بواقع 2201 جنيه للمتر.

وتقدمت شركتان كل واحدة بعرض وحيد على القطعتين المتبقيتين، هما «المشرق» على مساحة 58.9 فدان بواقع 3030.44 جنيه للمتر، و«بالم العلمين» تحالف بالم هيلز وأركان للتطوير العقارى على القطعة 205 أفدنة، معروفة باسم زايد سبارك وهى تجارى فندقى، بعرض مالى 14.446 ألف جنيه للمتر.

وفى امتداد الشيخ زايد تنافس على القطعة ذات المساحة 1000 فدان 5 شركات، فتقدمت واست إيوان بأعلى العروض بمبلغ 2231.7 جنيه للمتر متقدمة على «إعمار مصر» و«سوديك» و«مدينة نصر» و«هايد بارك»، أما القطعة ذات المساحة 500 فدان، فتقدمت «سوديك» بأعلى عرض بواقع 2252.6 جنيه للمتر، متقدمة على أركو والتى بلغ عرضها 1908 جنيهات للمتر.

وفى مدينة القاهرة الجديدة التى طرح بها 6 قطع تنافس على أولاها ذات المساحة 103 أفدنة 5 شركات عقارية، وجاءت «إيست إيوان» بأعلى سعر للمتر، وبلغ 7308 جنيهات، متفوقة على شركات كونكس وشمال إفريقيا وأركو وإعمار والعمار وسامكريت.

وتقدم للقطع الخمس الأخرى، عرض وحيد لكل قطعة عبر تقدم رؤية للاستثمار العقارى بعرضين على قطعتين أولاهما بمساحة 184 فدانًا بنحو 4742 جنيها للمتر، والثانية 243.3 فدان بقيمة 4686 جنيها للمتر، بينما تقدمت «إعمار مصر» بعرضين على قطعتين أيضًا، الأولى 334 فدانًا بعرض سعرى 2731 جنيها للمتر والثانية 396 فدانًا بنحو 3121 جنيهًا للمتر، بينما تقدمت شركة العمار على القطعة ذات المساحة 194.38 فدان بعرض 5215 جنيهًا للمتر، بحسب المصدر.

ويتضح مما سبق ارتفاع بعض العروض المقدمة من المستثمرين على أراضى القاهرة الجديدة بالمبالغة ، تخطى سعر المتر بإحدى القطع 7000 جنيه، بينما جاءت أسعار مدينتى أكتوبر والشيخ زايد متوازنة.

وتم استبعاد شركة إنرشيا بعد الموافقة عليها فنيًّا، وذلك عقب دراسة الهيئة لسابقة أعمال الشركة وخبراتها التطويرية، وقد تقدمت الشركة على قطعتين بمساحة إجمالية 1500 فدان، بالشيخ زايد، وكذلك جرى استبعاد شركات لاجولى «مارينا السخنة»، القاهرة للإسكان والتعمير، بيانكى، وإمكان مصر للتنمية كابيتال جروب بروبرتيز، والتى لم تستوفِ الأوراق المطلوبة منها.

