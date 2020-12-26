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نتائج الداخلية في حملات «كورونا» وفحص تعاطي السائقين للمخدرات بأسبوع (جراف)

غلق 3693 محلًا تجاريًا مخالفًا لمواعيد الغلق وضبط أكثر من 37 ألف سائق نقل.
أماني عوض 6:21 م, السبت, 26 ديسمبر 20 6:21 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أسفرت حملات وزارة الداخلية للحد من إنتشار فيروس “كورونا” عن غلق 3693 محلًا تجاريًا مخالفًا لمواعيد الغلق، خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

حملات الداخلية للحد من إنتشار كورونا

وضبطت أجهزة الداخلية 37 ألفًا و845 سائق نقل جماعي، خلال الأسبوع الماضي، نظرًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية.

ومن خلال الحملات الأمنية، ضُبط 733 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة بالمقاهي، بمضبوطات بلغت 4064 أرجيلة، و6738 قضية تموينية متنوعة بمجال الغش التجاري واستغلال الأزمة.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

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وكذا الإشراف على إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

حملات المسابك وتعاطي المخدرات

وواصلت أجهزة الأمن الحملات على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت عن ضبط 5 قضايا بإجمالي 5 متهمين، بمضبوطات بلغت أكثر من نصف طن.

وبمجال المخالفات المرورية، ضبطت 231620 مخالفة أبرزها: 37865 تجاوز السرعة المقررة، 6142 موقف عشوائي.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 210 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 1339 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 36 سائقًا منهم.

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وفحصت 1243 مركبة وتبين مخالفة 106 منها لاشتراطات الصلاحية الفنية، مع إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 5688 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 515 سائقًا.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات وزارة الداخلية للحد من إنتشار فيروس “كورونا”، خلال الأسبوع الماضي:

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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