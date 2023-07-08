نتائج التحقيق في شكوى ذبح الماشية بدون رقابة وتسميم الكلاب بالإسكندرية

أجرت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في ما نشر عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بخصوص التحذير من عدم التعامل مع القائمين على أحد محلات الجزارة بمحافظة الإسكندرية ، بدعوى ذبح الماشية بدون رقابة، بالإضافة إلى تسميم الكلاب الضالة التي قام الأهالي بتحصينهم بالتطعيمات اللازمة.

وبالفحص وباستهداف محل الجزارة المقدم ضده الشكوى في منطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية ، والتقابل مع المدير المسئول عن المحل، تبين عدم وجود ثمة لحوم بلدية أو مجمدة داخل المحل.

وبمواجهته بمضمون الشكوى قال إن الذبح خارج المجازر الحكومية خلال أيام العيد فقط، بناءً على تصريح من الجهات المختصة، وأنكر تسميم الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.