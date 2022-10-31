نتائج التحقيق في العثور على سيارة محملة بحيوانات نافقة بالمنوفية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية، بشأن تضرر عدد من الأهالي من عربة تحمل حيوانات نافقة، في أحد الطرق بمحافظة المنوفية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية ، من بعض الأهالي بتضررهم من سيارة مُحملة برؤوس ماشية مذبوحة، بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط سائق سيارة “ربع نقل”، مُحملة بـ 11 رأس ماشية مذبوحة.

وبسؤاله قرر باتفاقه مع تاجر ماشية وجزار، على تحميل المواشي بالسيارة، خاصته من أحد المزارع بالقرية عقب ذبحها خارج المجزر الآلي وبدون تصريح من الجهات المختصة، ونقلها لمحل الجزارة الخاص بالثاني.

وبفحص الماشية المضبوطة بمعرفة إدارة الطب البيطري، تبين أنها مذبوحة وغير مسلوخة ولا تصلح للاستخدام الآدمى ويوصي بإعدامها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع قائد السيارة، واتفاقهم على اقتسام ثمن بيعها فيما بينهم.

وعرضهم على النيابة العامة، والتى أمرت بتكليف المختصين بإعدام الحيوانات المذبوحة، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي بطريقة أمنة لا تضر البيئة.