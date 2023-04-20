نتائج التحقيق في استخدام سائقي «توك توك» كلاب شرسة لترويع المواطنين بالإسكندرية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تداول في أحد الحسابات الشخصية عبر موقع “فيس بوك”، يتضمن شكوى لصاحب الحساب -مقيم بمنطقة الفلكى بمحافظة الإسكندرية- بشأن إنتشار ظاهرة سير قائدي الدراجات النارية، ومركبات “توك توك”، بمحيط محل سكنه وبحوزتهم كلاب شرسة واستخدامها في أعمال ترويع المواطنين، مُشيرًا إلى تعرض أحدهم لكريمته وتسببه في إحداث إصابتها.

وبالفحص توصلت الشرطة إلى الشاكي، وبسؤاله قال إنه أثناء سير نجلته طالبة شاهدت بعض الأشخاص بصحبتهم كلب فسقطت أرضًا، ونفى حدوث ثمة مكروه لنجلته، وبسؤال نجلته قررت ما جاء بأقوال والدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبإجراء التحريات حددت المشكو في حقهما، وتبين أنهما شخصين -أحدهما له معلومات جنائية- وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة، لافتًا إلى أن الكلب الذي كان بصحبتهما ملك أحدهما وغير مرخص (تم ضبطه).

كما يشار إلى استهداف

الأمنية بالعديد من الحملات الأمنية محل الشكوى خلال الفترة من 15/1/2023 حتى 15/4/2023، أسفرت نتائجها عن ضبط 15 متهمًا في قضايا مخدرات، 22 متهمًا في قضايا سلاح أبيض، 22 مركبة “توك توك” بدون ترخيص، 17 دراجة نارية “بدون ترخيص”.