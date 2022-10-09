نتائج التحقيقات في مشاجرة طلاب أمام مدرسة في الغريية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن ملابسات حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص أمام إحدى المدارس بمحافظة الغربية، بعدما تلقي قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية ، بلاغًا بحدوث مشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم أثناء دخول الطلبة الفترة المسائية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول: طالبة -مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا- طرف ثان: طالبان -مقيمان بدائرة قسمى شرطة أول وثان طنطا- لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح.

وتطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب “صفع على الوجه”، دون حدوث ثمة إصابات واصطحبت ناظرة المدرسة الطرفين إلى داخل المدرسة والصلح بينهم، ورفض الطرفين تحرير محضر بالواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.