نتائج التحقيقات في قتل شخص طليقته طعنًا في الشارع بمدينة 6 أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يعتدى على سيدة بسلاح أبيض “سكين”، وتسبب في إحداث إصابتها التي أودت بحياتها بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 30 مارس الماضي، وتمكن الأهالي من ضبط مرتكب الواقعة، وأثناء ذلك اعتدى شقيق المجني عليها عليه وإحداث إصابات متفرقة به، وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف في حينه.

وبسؤال كريمة المجني عليها (مصابة بسحاجات متفرقة)، قالت إنه توجد خلافات بين والدتها المتوفاه وطليقها المتهم بسبب احتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك، وتطليقها وترك مسكن الزوجية منذ شهر، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية على إثرها تتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة، وتعدى عليها بسلاح أبيض مما تسبب في إصابتها التي أدت إلى وفاتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة، والقائمين بالاعتداء عليه على ذمة التحقيقات.