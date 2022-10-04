نتائج التحقيقات في فيديو سلخ أجنبيين لـ«كلب» بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سلخ شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية حيوان أليف “كلب”، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية- تواصل مع القائمين على الصفحة، وأرسل الصورة المشار إليها وطلب منهم مبلغ مالي نظير إرسال مقطع الفيديو الذي يتضمن الصورة، بهدف زيادة نسبة مشاهدات الصفحة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله على مقطع الفيديو “سالف الذكر” من آخر أمكن تحديده وضبطه، وأقر الثاني أن الفيديو قديم ويرجع لأكثر من عام.

وبسؤال أحد المسئولين بالشركة مقر عمل الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، أكد أن الواقعة قد حدثت منذ أكثر من عام من قِبل العاملين المشار إليهما.

وأضاف أنهما كانا يعملان بإحدى شركات المقاولات الأجنبية، والتي أنهت عملها منذ أكثر من عام وغادرت المنطقة محل الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.