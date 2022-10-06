نتائج التحقيقات في فيديو سقوط اسطوانات بوتاجاز أمام قطار أسيوط

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يحتوى على عربة “كارو” تجرها دابة محملة باسطوانات البوتاجاز، تعبر شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط ، أثناء عبور قطار وتمكن السائق من التوقف على مسافة قصيرة.

وبفحص الأجهزة الأمنية للواقعة، تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وبمراجعة الجهات المعنية.

واتضح أنه أثناء مرور إحدى القطارات من مزلقان صدفا الرئيسي تعثرت دابة تجر عربة كارو محملة باسطوانات البوتاجاز أثناء وقوفها بالمزلقان، مما أدى إلى سقوط بعض من الأسطوانات على شريط السكة الحديد.

وتمكن الأهالي من رفعها واستأنف القطار سيره دون حدوث ثمة تداعيات، أو تجاوزات بحركة سير القطارات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.