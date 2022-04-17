نتائج «التجاري الدولي – مصر» تتخطى توقعات بنوك الاستثمار الربع الأول من العام.. وتوصيات بشراء السهم في البورصة

قالت وحدات تحليل مالي ببنوك استثمار محلية أن نتائج أعمال البنك “التجاري الدولي” عن الربع الأول من العام 2022، تخطت توقعاتها، وجاءت توصياتهم بالشراء على السهم في الببورصة المصرية .

من جانبه قالت وحدة التحليل المالي بشركة “نعيم القابضة”، إن البنك التجاري الدولي –مصر أعلن عن نتائجه للربع الأول من 2022، موضحةً أن هذه النتائج المسجلة تخطت توقعاتها.

وأضافت أن هذا الربع قد انتهى على وضع مثير للتحديات مع تراجع الودائع بالعملة المحلية بنسبة 1% ربع سنويًا وبلغ صافي الربح خلال الربع المُشار إليه 4.24 مليار جنيه، بارتفاع 26٪ ربع سنويًا و48٪ سنويًا، مقارنة مع توقعات من جانبها بمقدار 3.2 مليار.

وأرجهت هذا النمو جزئيًا إلى حجز مكاسب بالعملات الأجنبية تساوي 733 مليون جنيه بسبب تراجع قيمة الجنيه، فضلًا عن أن المخصصات بمقدار 1 مليار جنيه قد قابلها مكاسب و أرباح من الأدوات المالية.

ولفتت “نعيم” في تقريرها البحثي أن صافي دخل الفائدة بلغ 6.7 مليار جنيه، بتراجع 14٪ ربع سنويًا، وبارتفاع 18.3٪ سنويًا، بما يتماشى تقريبًا مع تقديراتها بمقدار 6.65 مليار جنيه.

ونوهت أن صافي هامش الفائدة سجل 5.66٪، مستقرًا بشكل كبير على أساس ربع سنوي وسنوي، وبلغت مخصصات خسائر الائتمان للربع 38.6 مليون جنيه مستردات، مقابل 356 مليون جنيه رسوم في الربع الثاني من 2021 و700 مليون جنيه في الربع الأول من 2021.

ومع ذلك، ذكرت الإدارة إنها اختار حجز مخصصات بمقدار 1 مليار جنيه تتعلق بالتسهيلات المباشرة والطارئة حلال الربع؛ وهو ما يتوافق مع توقعات السوق بالنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي الحالي.

وقد قابل تأثير رقم المخصصات الكبير على الرغم من ذلك، تسجيل الأرباح من الأدوات المالية مقدار 1.04 مليار جنيه خلال الربع بارتفاع 1.1 مليار جنيه ربع سنويًا و546 مليون جنيه سنويًا؛ نتيجة بيع الأدوات المالية.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 8.6٪ ربع سنويًا و28.3٪ سنويًا، لتصل إلى 177 مليار جنيه؛ وارتفع صافي تأثير تراجع سعر الجنيه والذي أضاف 7.92 مليار جنيه للرصيد المحلي بنسبة 4٪ ربع سنويًا بالقيمة الحقيقية.

وارتفعت قروض الشركات والتي تُمثل 75٪ من إجمالي القروض بنسبة 8٪ ربع سنويًا و31٪ سنويًا، في حين ارتفعت قروض الأفراد والتي تُمثل 25٪ من إجمالي القروض بنسبة 9٪ ربع سنويًا و21٪ سنويًا.

وبلغ إجمالي الودائع 429 مليار جنيه، بارتفاع 5.3٪ ربع سنويًا و17٪ سنويًا؛ ويجدر الذكر هنا أن الودائع بالعملة المحلية قد تراجعت بنسبة 1٪ ربع سنويًا أو بمقدار -2.28 مليار جنيه، والودائع بالعملة الأجنبية قد ارتفعت بنسبة 8٪ ربع سنويًا أو بمقدار 468 مليون دولار.

وارتفعت ودائع الأفراد والتي تُمثل 53٪ من إجمالي الودائع بنسبة 0.9٪ ربع سنويًا و11.5٪ سنويًا، كذلك ارتفعت ودائع الشركات والتي تُمثل 47٪ من الودائع بنسبة 10٪ ربع سنويًا و24٪ سنويًا.

ومع زيادة تعرض الأصول للقروض مقابل الانخفاض ربع السنوي بنسبة 6٪ في التعرض لاستثمارات الخزانة، فقد تحسنت نسبة القروض للودائع إلى 41.6٪، مقابل 40.3٪ في الربع الثاني من 2021 و38.0٪ في الربع الأول من 2021.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 4.9٪، بتراجع مقابل 5.12٪ في الربع الرابع من 2021، وبارتفاع مقابل 4.40٪ في الربع الأول من 2021. وتحسنت نسبة الكفاية من رأس المال لتصل إلى 30.6٪، مقابل 29.9٪ في الربع الأخير من 2021 و31.5٪ في الربع الأول من 2021 .

واستمرت “نعيم” في التوصية بشراء سهم البنك التجاري الدولي عند سعر مستهدف 68.4 جنيه للسهم.

من جانبهُ قالت وحدة التحليل المالي ببحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، أن بنك التجاري الدولي مصر كشف عن ربع استثنائي بعد أن استحوذت أيه دي كيو على حصة في البنك.

وقالت أن صافي ربح البنك ارتفع بمقدار 47% على أساس سنوي و 20% على أساس ربع سنوي إلى 4.2 مليار جم، مخترقاً مستوى أعلى أرباح فصلية حققها على الإطلاق البالغة 3.8 مليار جم في الربع الثالث 2021.

وأوضحت “برايم” أن النمو جاء في صافي الدخل قوياً جداً، على الرغم من النمو المعتدل لصافي الدخل من العائد بمقدار 16% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار جنيه.

وأرجعت الأسباب الثلاثة الرئيسية للقفزة في صافي الربح إلي ارتفاع صافي دخل المتاجرة البالغ 716 مليون جنيه بنمو 535% على أساس سنوي، وزيادة أرباح الاستثمارات المالية البالغة 1 مليار جنيه بنمو 106% على أساس سنوي و رد المخصصات الائتمانية البالغة 40 مليون جنيه مقابل عبء المخصصات البالغة 702 مليون جنيه في الربع الأول 2021 و352 مليون جنيه في الربع الرابع 2021.

وأوصت بزيادة الوزن النسبي على “التجاري الدولي – مصر” مع سعر مستهدف خلال 12 شهر قدره 72 جنيه بإجمالي العائد المتوقع 64%، وهو واحد من 15 سهماً قامت باختيارهُ في التقرير الاستراتيجي لوجهة نظر 2022 .