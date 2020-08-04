نتائج الأعمال الضعيفة تهوي بمؤشرات الأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية هبوطا في تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أن ألقت نتائج ضعيفة من دياجيو وباير بظلالها على قفزة في أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما ينتظر المستثمرون مؤشرات على تقدم بخصوص تحفيز مالي أمريكي جديد، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وتراجع سهم دياجيو، أكبر منتج للخمور في العالم، بنسبة 5.9% بعد أن أعلنت عن انخفاض أكبر من المتوقع في صافي المبيعات الأساسية في ظل تراجع الطلب على منتجاتها من الويسكي والفودكا والجن بجميع الأسواق عدا أمريكا الشمالية.

في المقابل، قفز سهم بي.بي العملاقة للطاقة بنسبة 5.8 % بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وأعلنت عن خسارة قياسية 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من السنة وسط تضرر الطلب على الوقود من جراء أزمة فيروس كورونا.

وتصدرت شركات النفط والغاز مكاسب القطاعات بصعود نسبته 2.1% ، في حين تقدمت أسهم صناع السيارات والبنوك والترفيه والسفر بين 1.5 و2%.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا بنسبة 0.2%، لكن مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو زاد بنسبة 0.5%.

وانخفض سهم مجموعة باير الألمانية للعقاقير والمبيدات الحشرية 3% بعد أن أعلنت عن خسارة صافية 9.5 مليار يورو (11.2 مليار دولار) في الربع الثاني، عقب تسوية حجمها 10.9 مليار دولار لدعاوى قضائية أمريكية فيما يتعلق بمزاعم بأن منتجها راونداب لإبادة الأعشاب الضارة يتسبب في مرض السرطان.