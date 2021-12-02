نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام 2020-2021

عقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة نشاط الشركة للعام المالى 2020/2021، وذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه، إضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وإفريقيا. صورة من الاجتماع

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أوضحت فيه الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث:

تم خلال العام المالى 2020/2021 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 65,47% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2020/2021 حوالى 189 مليار كيلو وات ساعة.

ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق.

تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5%، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%.

وحول مشروعات الجهد العالى التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 8 محطات محولات جهد عالى جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%.

تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1,3%، إضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

كما تم إضافة 17 محطة جديدة علي الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7% ، وتم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة ( بنى سويف ، البرلس ، العاصمة الادارية الجديدة ) على جهد 220 ، 500 ك.ف .

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، ولتحقيق هذا الهدف

أوضحت مشالى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالميه واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحليه لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى:ــ

تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية ) باجمالي قدرات 3665 م.و: ـ

– 1500 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO- 1465م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية .

– 700 م.و من الطاقة الشمسية بنظام الـ BOO، إضافة إلي قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية .

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح :

– مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم وتم التشغيل التجارى الفعلى فى 31/10/2019.

– مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم ( مرحلة ثانية ) ومن المخطط التشغيل التجارى الفعلى فى نهاية عام 2023.

-مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى نوفمبر 2021.

-مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى فى الربع الأخير من 2023.

ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية :

– محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و ، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروع بقدرة 1465 م0و فى نوفمبر 2019.

– محطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و. ومخطط التشغيل التجارى فى 2023 ، ومحطة بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 500 م.و. ومخطط التشغيل التجارى فى 2023.

§وأضافت أنه جارى التفاوض واتمام التعاقد فى الوقت الحالى علي عدد من المشروعات من طاقتى الشمس والرياح تصل اجمالى قدراتها إلى حوالى (2350) ميجاوات منها حوالى (1800) ميجاوات من طاقة الرياح ، وحوالى (550) ميجاوات من الطاقة الشمسية .

وبإتمام التعاقد على المشروعات الجارى التفاوض بشأنها يصبح إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجارى إنهاء التفاوض عليها حوالى 9973 ميجاوات وهو ما يمثل حوالى 31,3% من الحمل الأقصى لعام 2020 /2021 والبالغ حوالى 31900 ميجاوات.

ولربط محطات توليد الطاقة الشمسية ( بموقع بنبان) بالشبكة الموحدة قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل الآتي : –

– إنشاء عدد (4) محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان ( 1 ، 2 ، 3 ، 4) ، توسيع محطة محولات بنبان ( 3 ) لتعمل على جهد 500 ك.ف.

-انشاء خطوط جهد 220 ك.ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي ( 32 كم ) ، إنشاء كابلات جهد 22 ك.ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على ( 1000 كم ) .

– انشاء خط بنبان3 / توشكى 2 جهد 500 ك.ف بطول ( 255 كم ) بإجمالي استثمارات مقدارها ( 1,47 مليار جنيه ) وتم الإنتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.

– إنشاء خط ليكيلا / S4 جهد 500 ك.ف بطول ( 32 كم ) بإجمالي استثمارات مقدارها ( 52,447 مليون جنيه ) وتم الإنتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.

– إنشاء خط بنبان3 / نجع حمادى جهد 500 ك.ف بطول ( 195 كم ) بإجمالي استثمارات مقدارها ( 1,65 مليار جنيه ) وتم الإنتهاء من التنفيذ بنسبة 100%.

§الانتهاء من تنفيذ مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة ( 400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3 ، والمركز حالياً فى اختبارات بدء التشغيل.