نتائج أعمال جيدة للشركات المقيدة فى أول عام بعد «التعويم»

■ «كليوباترا» و«النزهة» يقفزان بالربحية - المستشفيات .. أرباح معقولة وتوسعات مطلوبة مثل عام 2017 تحديا كبيرا للشركات المقيدة فى البورصة بمختلف أنواعها وقطاعاتها، باعتباره أول عام بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والذى حمل فى طياته…

■ «كليوباترا» و«النزهة» يقفزان بالربحية

– المستشفيات .. أرباح معقولة وتوسعات مطلوبة



مثل عام 2017 تحديا كبيرا للشركات المقيدة فى البورصة بمختلف أنواعها وقطاعاتها، باعتباره أول عام بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والذى حمل فى طياته تأثيرات متباينة على الشركات، فبعضها استفاد من القرار فى رفع أسعار منتجاته، مما أدى بالتبعية إلى نمو الربحية.

فيما عانت شركات أخرى من تبعات «التعويم» بعد زيادة الأعباء التمويلية، وعدم قدرتها على زيادة أسعار البيع لمواكبة ارتفاع التكاليف، مما أدى فى النهاية إلى إغلاقها العام على خسائر أو تراجع فى الأرباح.

فعلى سبيل المثال، احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، صدارة القطاعات فى تعاملات البورصة، واتجه أغلبها إلى تحقيق معدلات ربحية جيدة ومعقولة، خاصة شركات التأجير التمويلى، فيما تباينت نتائج بنوك الاستثمار ما بين ربحية لانتعاش النشاط، أو خسائر لفروق العملة والتوسع.

و يعتبر البعض أن القطاع العقارى، كان المستفيد الأكبر من الإصلاحات الاقتصادية، وبالمثل حققت قطاعات الأدوية نتائج جيدة بعد قرار رفع أسعار بيع الأدوية.

وعانت قطاعات مثل الحديد والأسمنت من ارتفاع المديونية البنكية، وهو ما ظهر فى القوائم المالية السنوية، فى حين شهدت ميزانيات شركات الرعاية الصحية نتائج إيجايبة وسط توسعات مستمرة.



أعد الملف – شريف عمر ومصطفى طلعت



سجلت المستشفيات المقيدة فى البورصة، أداءً ماليا جيدا بنهاية العام الماضى، مستفيدة من ارتفاع الطلب على خدماتها، وزيادة أسعار الخدمات المقدمة، مما عزز من ملاءتها المالية التشغيلية، والمالية ودفعتها لمواصلة التوسع فى مجال الرعاية الصحية، سواء من خلال الاستحواذ على مستشفيات جديدة، أو إجراء تحديث، وتطوير للقائمة، وصولًا إلى إنشاء أفرع جديدة.

وأظهرت نتائج أعمال مجموعة مستشفيات كليوباترا خلال العام الماضى، تحقيق صافى ربح 118.237 مليون جنيه، مقابل 89.408 مليون فى 2016، بنمو %32 مستفيدة من ارتفاع الإيرادات بنحو %30 لتبلغ 1.12 مليار، مقابل 864.4 مليون.

وبلغت تكاليف النشاط 788.173 مليون جنيه، مقابل 613.873 مليون، فيما زادت المصروفات العمومية والإدارية إلى 161 مليونا مقابل 105 ملايين.

وقال أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لمستشفى كليوباترا، إن المجموعة وقعت اتفاقا للاستحواذ على مستشفى بمنطقة غرب القاهرة، وأودعت قيمة الصفقة فى حساب ضمان، على أن يتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وأضاف أن المجموعة تخطط لإضافة 50 سريرا بمستشفى الشروق التابعة بحلول 2019، ووقعت عقدا لإقامة مشروع مشترك لتشطيب وتجهيز مستشفى بمدينة بنى سويف، بطاقة 160 سريرا، وتسعى لإضافة عيادات مستقلة جديدة فى 4 مناطق بالقاهرة.

ويبلغ رأسمال مجموعة مستشفيات كليوباترا 800 مليون جنيه، وتسيطر شركة «كريد هيلث كير» التابعة لمجموعة «أبراج كابيتال» للاستثمار المباشر على %69.4 من رأسمالها، وتملك 4 مستشفيات تابعة، هى كليوباترا، النيل بدراوى، القاهرة التخصصى، والشروق، بجانب عيادات مستقلة فى شرق القاهرة.

وحسب بيانات «كليوباترا»، فقد احتلت مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة ككل بعد مساهمتها بنحو %44 من إيرادات العام الماضى، تلتها مستشفى القاهرة التخصصى %22، ثم النيل بدرواى %18، وأخيرا مستشفى الشروق %17.

وأوضحت «كليوباترا» – فى بيان مرسل للبورصة – أنها ضخت استثمارات 113.884 مليون جنيه، لتطوير وتحديث مبانى وأجهزة المستشفيات التابعة.

وسددت «كليوباترا» نحو 121.8 مليون جنيه فى يناير الماضى لأحد البنوك، تمثل قيمة قرض حصلت عليه الشركة فى السابق لتمويل توسعاتها فى السوق المحلية، فيما قاربت قيمة السحب على المكشوف نحو 300 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.

ونوه “عز الدين” بأن «كليوباترا» لاتزال تنتظر موافقة الجهات الرقابية لتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم شركة مستشفى النزهة بطاقة 110 سراير.

وخلال يناير الماضى، تقدمت مجموعة مستشفيات كليوباترا، بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة التخصصى، مع تحديد سعر السهم عند 90 جنيهًا، وبقيمة إجمالية 650 مليونًا.

فى حين حققت مستشفى النزهة الدولى خلال العام الماضى، صافى ربح 36.27 مليون جنيه، مقابل 32.35 مليون في 2016 بنمو %12، مستفيدة من ارتفاع إيرادات النشاط الطبى، لتصل إلى 171 مليونا مقابل 144 مليونا.

وعلمت «المال» أن شركة مستشفى النزهة الدولى، تعتزم افتتاح مستشفى جديد فى التجمع الخامس خلال عام 2020 باستثمارات إجمالية 220 مليون جنيه.

وعلمت «المال» أيضا أن المستشفى أنهت سداد كامل أقساط شراء قطعة أرض بمساحة 3900 متر فى التجمع الخامس، بقيمة 36 مليون جنيه، واتجهت للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتصميم وإعداد الرسومات الهندسية، اللازمة، للمستشفى، والتى ستتكون من 0 9 سريرا، ويضم أقساما للرعاية المركزة والقلب.

وتسعى النزهة الدولى إلى بدء التشغيل التجريبى للمستشفى الجديد خلال النصف الأول من 2020 على أن يكون التشغيل الأولى بنصف الطاقة، وسيتم استكمالها كليا خلال النصف الثانى من 2020.

وعلمت «المال» أن التكلفة الاستثمارية لمستشفى التجمع الخامس ستصل إلى 220 مليون جنيه، سيتم تمويلها بصورة ذاتية بالكامل، ولا نية على الإطلاق للحصول على قروض بنكية.

وبافتتاح المستشفى الجديد سيملك النزهة الدولى 230 سريرا و 20 غرفة عمليات ورعاية صحية، مع الإشارة إلى أن إدارة الشركة أطلقت مؤخرا خطة لتطوير المستشفى القائمة فى مصر الجديدة، من خلال إضافة 30 سريرا جديدا فى أحد الأدوار، والتى من المخطط الانتهاء منها خلال العام المقبل.

واستثمرت النزهة الدولى 10 ملايين جنيه فى تطوير وتجديد بعض المعدات، والإنشاءات فى المبنى القائم خلال العام الماضى.

وكانت مصادر مقربة من “النزهة” قد قالت سابقا لـ «المال» إن كل المساهمين الرئيسيين والمؤسسين، أبدوا اعتراضهم على العرض المقدم من «كليوباترا»، لرغبتهم فى الاحتفاظ بالمستشفى، وتقدموا بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقيق فى مدى وجود شبهات تلاعب فى التعاملات اليومية على السهم خلال فترة قريبة من تقديم «كليوباترا» للعرض.

يشار إلى أن الإدارة الحالية لمستشفى النزهة الدولى، لجأت مؤخرا، إلى زيادة رأسمالها من 36 إلى 43.2 مليون جنيه، ممولة من الأرباح، بهدف دعم مركزها المالى وتغطية التوسعات، فيما يبلغ رأسمال المستشفى نحو 43.2 مليون جنيه، موزعا على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

وعلى صعيد آخر، أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبى الجديد خلال العام الماضى، تراجع الأرباح بنسبة %18، محققة أرباحا 14.6 مليون جنيه، مقابل 17.96 مليون فى 2016.

وبررت الشركة تراجع الأرباح بارتفاع مصروفات التشغيل، والمصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى عدم زيادة أسعار الخدمات العلاجية بنفس قدر الزيادة في أسعار مصاريف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت إيرادات الإسكندرية الطبية خلال 2017 إلى 37.29 مليون جنيه، مقابل 40.3 مليون في 2016.

ويعتزم المركز الطبى الجديد، زيادة رأس المال من 99.5 مليون جنيه إلى 105.4 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية، تمويلاً من أرباح العام الماضى، بهدف تمويل توسعات المستشفى، وإضافة مزيد من الطاقة الاستيعابية.

وكانت الإسكندرية للخدمات الطبية، تخطط لاستثمار 41 مليون جنيه، لإنشاء أدوار إضافية بالمستشفى، وظفت منها 22.9 مليون جنيه في تغطية جزء من تكاليف خطة تطوير المستشفى، وتوفير العمالة اللازمة، إلى جانب نقل بعض الأقسام إلى أدوار التعلية، وإنشاء وحدة للعناية المركزة.



قطاع الأسمنت يواجه ارتفاع التكاليف وزيادة المعروض



تأثرت شركات الأسمنت المقيدة بعدد من المتغيرات، على رأسها زيادة تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة وزيادة حدة المنافسة، بسبب ارتفاع المعروض، مقارنة بحجم الطلب فى السوق، مع دخول أسمنت شركة العريش التابع للقوات المسلحة.

وبدأ منتصف أبريل الحالى تشغيل مصنع جديد للأسمنت، بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار فى مدينة بنى سويف، بإجمالى طاقة إنتاجية 13 مليون طن سنويا، وهو مملوك لشركة العريش للأسمنت.

وحسب دراسة أعدتها غرفة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، يبلغ إجمالى الإنتاج نحو 80 مليون طن سنويًا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك نحو 54 مليون طن، مما يعنى وجود طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى 34 مليون طن.

وأكد محللون بقطاع الأسمنت، أن الشركات أصبحت تعانى من ارتفاع التكلفة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة الصناعية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات.

وقال مارك أديب، محلل قطاع مواد البناء ببنك الاستثمار “فاروس” إن غالبية الشركات تحولت إلى الخسارة، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج سواء الكهرباء أو المازوت، والفحم والتى تمثل 60% من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى لجوء بعض الشركات إلى خفض الأسعار لمعدلات أقل من التكلفة بغرض تصريف المخزون.

وأضاف أن دخول طاقة إنتاجية جديدة من مصنع بنى سويف، سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، وفائض 28 مليون طن، مع استقرار حجم الطلب، مما سيؤدى إلى ضغط على هوامش الربحية للشركات الموجودة وأسعار البيع.

وأكد أن معدلات الطلب على الأسمنت انخفضت بحوالى 3.3 % خلال 2017، بالتوازى مع تراجع هوامش الربحية، وارتفاع الأسعار بشكل متواضع وصل إلى %10، مما أدى فى النهاية إلى تحول بعض الشركات إلى الخسارة، مثل السويس للأسمنت، والعربية للأسمنت.

وتوقع انخفاض هوامش الربحية العام الحالى، لتصل إلى %18 دخول مصنع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن معدلات الطلب، قد ترتفع بمعدلات ضعيفة تصل إلى %5 العام الحالى، لتمويل مشروعات البنية التحتية، واتجاه الشركات العقارية إلى إطلاق مشروعاتها بعد خفض الفائدة.

وتراجعت أرباح شركة العربية للأسمنت فى 2017 لتسجل 215.6 مليون جنيه، مقابل 245 مليونا فى 2016، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، كما زادت المبيعات خلال الفترة المذكورة إلى 2.64 مليار جنيه، مقابل 2.35 مليار فى العام السابق له.

وقال بنك الاستثمار “فاروس” إن اتجاه الشركة إلى مصادر تمويل أرخص، وهو الفحم من المتوقع أن يحسن من هوامش الربحية بالإضافة إلى انتعاشة فى نشاط التصدير لقربها من الموانئ.

وانخفضت أرباح شركة بنى سويف للأسمنت %33.51 لتسجل 110.62 مليون جنيه، مقابل 166.37 مليون فى عام 2016 ، وتراجعت المبيعات إلى 1.54 مليار جنيه، مقابل 1.56 مليار.

وزادت التكلفة فى 2017 إلى 1.44 مليار جنيه، مقارنةً 1.41 مليار فى 2016، بسبب الزيادة فى ضريبة الدخل الناتجة عن فروق العملة، وسجلت ضريبة الدخل 77.5 مليون جنيه، مقابل 42.4 مليون فى 2016.

وعمقت شركة السويس للأسمنت من خسائرها لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 629.3 مليون فى 2016، بسبب نمو التكلفة، بينما زادت مبيعات الشركة خلال العام الماضى إلى 6.46 مليار، مقابل 6.14 مليار جنيه فى 2016.

وتحولت أسمنت سيناء، إلى الخسارة لتسجل 352.47 مليون جنيه، مقابل أرباح 14.6 مليون فى 2016، بسبب ارتفاع التكايلف والمصاريف التمويلية، وتراجع المبيعات إلى 1.292 مليار جنيه، مقابل 1.297 مليار.

وتكبدت شركة أسمنت “بورتلاند طرة” خسائر 545.8 مليون جنيه خلال 2017 مقابل، خسائر 151.04 مليون جنيه فى 2016، وتراجعت المبيعات إلى 988.28 مليون جنيه، مقابل 998.5 مليون.

وزادت التكاليف فى 2017 إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 990.8 مليون فى 2016.

وخسرت شركة مصر للأسمنت قنا 14.49 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 378.11 مليون جنيه، فى 2016، وتراجعت المبيعات إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.69 مليار فى 2016.