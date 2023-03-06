نبيل معلول: كرة القدم لا مجال فيها للعواطف.. نلعب غدًا للفوز على الزمالك

يرى نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن الكرة لا مجال بها للعواطف، مُبينًا أنه يلعب غدًا على تحقيق الفوز على الزمالك في استاد برج العرب، وسيسعى لاستغلال كافة الظروف من أجل تحقيق مبتغاه.

وقال نبيل معلول، خلال المؤتمر الصحفي: “الترجي جاهز لكل سيناريوهات المباراة، سواء لعب الزمالك بثلاثة أو أربعة مدافعين، ثلاثة لاعبين في الوسط أواثنين”.

وأضاف: “الزمالك يمر بفترة صعبة مؤخرا ولكنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بالرغم من تراجع نتائجه عن الأوقات السابقة”.

وتابع: “نتوقع الحضور الجماهيري الكبير لمساندة الزمالك ولن الفريق جاهز لذلك ولن يتأثر بالضغوط”.

وواصل: “الزمالك إذا صعد للأدوار الإقصائية سيُتعب الترجي في الأدوار النهائية. الكرة لا مجال بها للعواطف وفرق مثل الزمالك والترجي والأهلي والرجاء والوداد يتنافسون على اللقب دائما”.

وأتم حديثه: “سنخوض اللقاء بمنظومة جماعية دفاعيا وهجوميا، أرضية ملعب برج العرب أفضل من ملعب 5 يوليو”.