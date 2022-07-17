نبيل شوقى مدير عام الشركة: «ديوان» للاستثمار العقارى تخطط لزيادة أسعار وحداتها 20% بالنصف الثانى

كشف نبيل شوقى، مدير عام شركة «ديوان» للاستثمار العقارى، عن اعتزامها رفع أسعار الوحدات السكنية لمشروعاتها من 10 إلى %20 خلال الـ 3 أشهر المُقبلة، بالتزامن مع المتغيرات الراهنة فى السوق العقارية، مضيفًا أن تلك الزيادة تُعد الثانية خلال العام الجارى.

وقال – فى حواره مع «المال»- إن الزيادة الأولى التى أقرتها شركته تمت بالنصف الأول من العام الجارى وبلغت نحو %30 من إجمالى سعر الوحدة السكنية، موضحا أن تلك الزيادات تُعد تعويضا لثبات الأسعار التى التزمت بها الشركة مع المتعاقدين من العملاء على الرغم من زيادة الأسعار الكبيرة التى طرأت بالسوق مؤخرا وتضاعف أسعار الأراضى ومواد البناء والحديد.

وأكد أنه سيتم تعويض ذلك من خلال التغيير فى الأسعار بالوحدات المتبقية من المشروعات القائمة لتعويض فارق الأسعار.

إنهاء التصميمات والرسومات الخاصة لـ «ريزورت» على مساحة 42 فدانا

وعلى صعيد مشروعات الشركة الحالية كشف «شوقى»عن أحدث مشروع لها وهو «ريزورت» السكنى، والترفيهى والتجارى، والذى يقع على مساحة 42 فدانا أمام بوابة مراقيا، ويضم قصورا وفيلات، تاون هاوس، عمارات سكنية، أكوا بارك، وفندقا، ومن المقرر أن تكون إطلالته على طريق «إسكندرية – مطروح » وبحيرة مريوط من الجهة الخلفية.

وأضاف أن المشروع السياحى سيكون بالمشاركة، مضيفًا أنها حاليا فى مرحلة إنهاء التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع، وعقب الانتهاء من التصميمات سيتم رصد حجم تكلفته المالية ومبيعاته المستهدفة.

المُستهدف البيعى لمشروع سموحة يصل إلى 1.1 مليار جنيه

فى سياق متصل، أشار إلى أن شركته بصدد استلام رخصة مشروع «سموحة» العقارى الذى يقع على مساحة 1100 متر ، ويضم فئتى «السكنى والتجارى»، موضحا أن تكلفته الإنشائية المتوقعة تصل لـ 800 مليون جنيه، فى حين أن المُستهدف البيعى له يصل إلى مليار و100مليون.

وبحسب «شوقى» تقوم «ديوان» بدور شريك ومقاول تنفيذى بمشروع سموحة العقارى، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن عمارة سكنية بإطلالة على محور المحمودية، ونادى سموحة، وسيتم بدء العمل بها بمجرد الحصول على الترخيص والمقرر لها عاما ونصف، لافتا إلى أن الأرض مُمهدة وتقف على الأساسات الميكانيكية.

تنفيذ 80% من «بانوراما سيتى»

على صعيد آخر، أكد «شوقى» الانتهاء من مشروع «بانوراما سيتى» بنسبة إنجاز تجاوزت %80 موضحا أن المشروع سيشهد ارتفاعا فى نسب أسعار الوحدات السكنية به تصل إلى %13 وتابع إن التكلفة الإنشائية للمشروع بلغت نحو 750 مليون جنيه، ويستهدف تحقيق قيمة بيعية قدرها 1.5 مليار.

ووفقا لـ «شوقى» يقع«بانوراما سيتى» على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة ميامى شرق الإسكندرية، ويحتوى على590 وحدة سكنية فقط، لاعتماده الكامل على الجانب التجارى الذى يتوفر من خلال إنشاء المول التجارى وتحقيق الجانب الترفيهى والفندقى.

وأوضح أن المشروع يضم بمرحلتيه 7 عمارات سكنية، يضاف إليها طوابق المركزالتجارى الثلاث، مُشيرا إلى أن المشروع يحاكى مراكز التسوق العالمية ويضم وحدات سكنية متكاملة، ولفت إلى أن المركز التجارى على مساحة 10000 متر مربع.

ويضم المركز التجارى بمشروع «بانوراما سيتى» هايبر ماركت على مساحة 3600 متر، ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيهية، بالإضافة إلى محلات تجارية بأنشطة مختلفة، فيما تشمل الوحدات السكنية بالمشروع الطابق الثالث العلوى وحتى الطابق العاشر، بمساحات مختلفة تتراوح من 105 إلى 195 مترا، ويضم الطابق الحادى عشر والروف أجنحة وحجرات فندقية تخضع لشروط وزارة السياحة وتتصل بشكل مباشر مع الروف.

ويشمل المشروع مطعمًا دوارا لتحقيق أكبر قدر من الرؤية لنسبة دورانه التى تصل إلى 360 درجة، بالإضافة إلى حمام سباحة تصل سعته إلى 175 مترا مكعبا من المياه، ومقهى بعلامة تجارية معروفة، وناديا صحيا وقاعتى استقبال ومؤتمرات تصل مسطح الواحدة منهما إلى 1000 متر مربع.وقال إن شركته تكثف جهودها حاليا فى التوصل إلى أقل سعر «مقابل تحسين» للأرض التى حصلت عليها بمنطقة كينج مريوط غرب محافظة الإسكندرية لإقامة مشروع سكنى عليها، وأرجع ذلك إلى طبيعة الأراضى الكائنة بكينج مريوط التى عادة ما يئول سند ملكيتها إلى وزارة الزراعة أو هيئة الثروة السمكية.

وأكد «شوقى» أنه يتم التواصل حاليا مع الجهات الإدارية للوصول لأفضل سعر للبدء فى المشروع، مشيرا إلى أنه فى ضوء مساعى الدولة حاليا للامتداد العمرانى الأفقى بمحافظة الإسكندرية وفقا للمخطط الإستراتيجى 2032 وبالتالى تسعى «ديوان» لتحقيق ذلك من خلال مشروع كينج مريوط بعيدا عن التكدس العمرانى داخل المدينة .

وعلى صعيد آخر، شاركت «ديوان» فى المعرض العقارى الذى أقامته المملكة العربية السعودية بأحد فنادق مدينة جدة خلال شهر يونيو الماضى، وحققت فيه نجاحا كبيرا وفقا لتصريحات مدير عام الشركة، الذى أكد أن نجاح المعرض جاء نظرا لتعطش السوق العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى توقيته الذى تزامن مع فترة ما قبل العطلات.

وأشار إلى أن المعرض السعودى كان من أنجح المعارض التى ضمت الشركات العقارية المصرية، وذلك تحقيقا لسياسة تصدير العقار المصرى للخارج خاصة لدول مجلس التعاون الخليجى، لافتا إلى أن المعرض شهد حضور نائب وزير الإسكان، ووكيل وزارة الإسكان بالمملكة ، ولفيف من رجال الأعمال المصريين والسعوديين.

وأشار «شوقى» إلى أن المعرض السعودى اشترط عدم تقاضى مبالغ مالية داخله وفقا للقواعد والشروط التى تفرضها السعودية، وبالتالى أصبحت جميع الحجوزات مُعلقة تمهيدا للتعاقد التجارى والسكنى، مؤكدا أنه يشهد حاليا استقبال العملاء للمعاينة على الطبيعة وإنهاء إجراءات التعاقد.

وقال إن جميع الشركات التى شاركت فى المعرض لاقت رواجا على مشروعاتها المعروضة، لافتا إلى أن أبرز المشروعات التى استهدفت المواطن الخليجى المتواجدة فى الساحل الشمالى ، العاصمة الإدارية، القاهرة والإسكندرية، موضحا أن«ديوان» شاركت فى مشروع «بانوراما سيتى» وقدمت تسهيلات للتقسيط تصل إلى 10 سنوات، على غرار باقى الشركات التى عرضت وحداتها فى المعرض.