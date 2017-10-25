نبيل العربى: متشائم من الوضع فى سوريا

قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه متشائم من الأوضاع الحالية فى سوريا، رغم أنه بطبيعته متفائل.وأشار إلى أن الشعب السورى يعانى خلال السنوات الآخيرة حربًا أهلية، تدخلت فيها للأسف أطراف وقوى خارجية، وقد يؤدى ذلك إلى صراعات وتقسيمات، ليست فى صالح المنطقة على الإطلاق

قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه متشائم من الأوضاع الحالية فى سوريا، رغم أنه بطبيعته متفائل.

وأشار إلى أن الشعب السورى يعانى خلال السنوات الآخيرة حربًا أهلية، تدخلت فيها للأسف أطراف وقوى خارجية، وقد يؤدى ذلك إلى صراعات وتقسيمات، ليست فى صالح المنطقة على الإطلاق.

وأضاف العربي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إيران دخلت الى الأراضى السورية، ولا أحد يعرف كيف يمكن أن تخرج، وروسيا كذلك نجحت عبر تواجدها بميناء طرطوس، فى تحقيق مطامع قديمة، تمتد لأيام حكم القياصرة، بأن يصبح لها موطئ قدم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولا أحد يدرى أيضًا كيف يمكن إخراجها.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد ارتكبت فى عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سلسلة من الأخطاء، تسببت فى تدهور الأمور فى سوريا إلى هذا الحد، وأنه سبق وقد واجهها بها، أثناء فترة عمله أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، دون جدوى.