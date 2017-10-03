نبيلة مكرم: فاعلية الرجوع إلى البيت لتصحيح الصورة السياحية لمصر

مها يونس:صرحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والشئون الخارجية، بأن فاعلية أسبوع الجاليات المصرية اليونانية والقبرصية، "الرجوع إلى البيت" هي عبارة عن مشروع لوضع بعد آخر للاستفادة من الجاليات الأجنبية، موضحة أن الفاعلية تبادلية، ومن المقرر الاحتفاء بالجائزة المصرية أيضا في اليونان وقبرص العام المقب

مها يونس:

صرحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والشئون الخارجية، بأن فاعلية أسبوع الجاليات المصرية اليونانية والقبرصية، “الرجوع إلى البيت” هي عبارة عن مشروع لوضع بعد آخر للاستفادة من الجاليات الأجنبية، موضحة أن الفاعلية تبادلية، ومن المقرر الاحتفاء بالجائزة المصرية أيضا في اليونان وقبرص العام المقبل، لتصحيح الصورة السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء؛ لإطلاق فاعليات مشروع العودة إلى الجذور للترويج للسياحة المصرية.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني فوتيس فوتيو، إن المنطقة تمر بأزمة سياسية وأمنية، وآن الآوان لتعمل الشعوب مساندة بلادها لتحقيق المزيد من النجاح، مؤكدا أن رؤساء الثلاث دول مصر واليونان وقبرص سيلتقي 21 نوفمبر لتعزيز التعاون الدولي فيما بين البلاد الثلاثة.

واعتبرت مكرم أن المشروع يعمل بدوره على اندماج الجاليات الأجنبية على أرض مصر، في حين تكريم واحتفاء للجاليات المصرية في الخارج والاعتراف بدورهم في البلاد المهاجرين إليها.