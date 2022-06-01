نبيلة مكرم تكرم عددًا من رواد الصناعة والمشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع» (صور)

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشكر لكل المشاركين والحضور في مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » ، مؤكدة أنهم شركاء النجاح الذين أنجحوا هذا المؤتمر.

مكرم : حرصنا منذ عودة الوزارة على الاهتمام بخبرائها في الخارج

وقالت وزيرة الهجرة، في كلمتها خلال ختام المؤتمر، إننا حرصنا منذ عودة الوزارة على الاهتمام بخبرائها في الخارج ورعايتهم وبناء جسور التواصل والثقة معهم، وأكدت على أننا حريصون على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ .

وأننا مستمرون في المتابعة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، مشددة على أن هدفنا أن نحقق لمصر ما تستحقه من نجاحات في مختلف المجالات، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لبلد غال قدم لنا الكثير في كل المحطات.

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد تكرم شركاء النجاح من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع

مكرم تكرم شركاء النجاح من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع

كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتكريم شركاء النجاح من المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وهم: د. هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق، السفير البرت موتشنجا مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة، د. أماني عصفور رئيس مجلس الاعمال الافريقي .

و الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا فرع الاسكندرية عن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية الراعي العلمي للمؤتمر، ود. شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو .

كما تم تكريم رواد الصناعة وهم: اسم الراحل المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس الامناء الجامعة البريطانية بالقاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، واسم الراحل الحاج محمود العربي، م. مهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و تامر مجدي العضو المنتدب لشركة اسمنت سيناء.

وكان المؤتمر اختتم فاعلياته مساء اليوم الأربعاء، وقد نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية.