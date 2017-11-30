نبيلة مكرم تفتتح مؤتمر الطيور المهاجرة بالأقصر

ولاء البرىافتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مؤتمر "الطيور المهاجرة "بمدينة الأقصر، الذى يعقد برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام والدكتور محمد

ولاء البرى

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مؤتمر “الطيور المهاجرة “بمدينة الأقصر، الذى يعقد برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور مصطفى السيد، الرئيس الشرفي للمؤتمر، سكرتير عام المؤتمر الدكتورة ابتسام سعد الدين.

وترعى وزارة الهجرة المؤتمر في إطار حرصها على ربط العقول المهاجرة بالوطن وتقيمه المؤسسة المصرية لأبحاث السرطان التي تهتم بالبحث العلمي المستمر في مجال الأورام.

ويشارك في المؤتمر أكبر أساتذة الأوارم في العالم من المصريين المقيمين فى الخارج من مختلف دول العالم، ويناقش المؤتمر كل ما هو جديد في مجال علاج الأورام والتقنيات الحديثة المستخدمه فى علاجه.

ويعد المؤتمر أضخم ملتقى للعلماء المصريين بالخارج والداخل المتخصصين في علاج الأورام لنقل الخبرات فيما بينهم، وتستضيفه المحافظة حتى 1 ديسمبر المقبل.

وأطلق اسم “صحوة الطيور”، على الدورة الحالية للمؤتمر، والذي يعد حلقة وصل مستمرة تصب في صالح البحث العلمي والتعاون البناء وتعميق سبل الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالداخل والخارج.

وقامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فور وصولها للمحافظة بزيارة إلى مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة، وبحضور محمد بدر، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات وبصحبتها عدد من الاطباء الزائرين للاستفادة من خبراتهم ودعتهم للقيام بمعاينة حالات من المرضى.

كان المحافظ محمد بدر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، في استقبال الوزيرة بمطار الأقصر الدولي، حيث تم اصطحابها إلى مستشفى شفاء الأورمان، حيث ترعى الوزيرة المستشفى منذ وضع حجر الأساس لها وتدعو المصريين بالخارج للتبرع لها وشاركت في ماراثون لصالحها، وتصطحب الاطباء المتخصصين لزيارتها، حيث يعد المستشفى الوحيد المتخصص في علاج الأورام بالمجان في الصعيد.