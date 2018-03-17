نبيلة مكرم: أسرة مريم طلبت دفنها في مصر ولن نترك حقها

متابعات أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن أسرة الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام طلبت دفنها في مصر وبناء على ذلك قامت السفارة المصرية في بريطانيا بإنهاء كافة الإجراءات وفي انتظار قرار قضائي بنقل الجثمان وذلك بعد إنهاء سير عملية التحقيقاتوأشارت إلى أن

متابعات

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن أسرة الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام طلبت دفنها في مصر وبناء على ذلك قامت السفارة المصرية في بريطانيا بإنهاء كافة الإجراءات وفي انتظار قرار قضائي بنقل الجثمان وذلك بعد إنهاء سير عملية التحقيقات

وأشارت إلى أن جميع إجراءات شحن الجثمان انتهت ولكن لا يزال هناك طلب ببقائه في لندن من أجل سير التحقيقات.

وأضافت الوزيرة – في بيان اليوم السبت نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أنها تتابع بشكل يومي مع سفير مصر في بريطانيا ناصر كامل آخر تطورات التحقيقات في حادث مقتل الطالبة مريم بعد الاعتداء عليها في بريطانيا، مشيرة إلى حرص الدولة على حماية حقوق المصريين بالخارج.

وأضافت “مكرم” أنها أوفدت اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات لمتابعة الموقف مع السفارة المصرية في لندن ولا يزال هناك ليتابع سير التحقيقات من أجل استرداد حق مريم.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع والد الطالبة للنظر في إجراءات مقاضاة المستشفى التي دخلتها الفتاة في حالة ثبوت تعمدها الإهمال الطبي إضافة إلى مطالبتها بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة الطالبة المصرية عقابا على جريمتهم الشنيعة مؤكدة: “لن نترك القضية”.