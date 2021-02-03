نبيلة عبيد : لم أخرج من منزلي منذ 10 أشهر وأستعد لبعض الأعمال الفنية

الفنانة القديرة قالت إنها تقرأ بعض السيناريوهات الجديدة لكن لم تستقر على عمل معين

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد أنها لم تخرج من منزلها لاكثر من 10 أشهر منذ بداية وباء كورونا العالمي مارس 2021 تقريبا.

وقالت لـ”المال” إنها ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وترفض أي لقاءات إعلامية منذ فترة طويلة حتى ينتهي هذا الوباء تماما .

وأشارت نبيلة عبيد إلى أنها منذ تقديمها مسلسل “سكر زيادة” مع الفنانة نادية الجندي رمضان 2020 وتعاونت فيه مع المنتج صادق صباح وإخراج وائل احسان ، لم تقرر هل ستقدم عملا دراميا جديدا في رمضان 2021 ام لا، لأن الوقت اصبح ضيقا للغاية بالنسبة لشهر رمضان الكريم.

ونوهت بأنها تقوم بقراءة بعض السيناريوهات الجديدة لكن لم تستقر على عمل معين حتى الآن لتعود به للجمهور بعد هذا المسلسل، موجهة الشكر لكل الجمهور الذي هنأها بعيد ميلادها مؤخرا حيث احتفلت به في منزلها مع بعض أصدقائها المقربين فقط.