نبه للإلتزام بالجدول الزمني .. السيسي يتفقد تطوير طرق ومحاور مصر الجديدة (فيديو)

وحرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة ، وطريق ” القاهرة – السويس ” الصحراوي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وحرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.

وفي نوفمبر الماضي ، تفقد السيسى سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

ووجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة.

كما نبه إلى ضرورة مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي، وحرص الرئيس على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.

وقال حينها المتحدث باسم الرئاسة إن هذه الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد ، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبو بكر والخليفة المأمون.