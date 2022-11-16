«نبض»: 31 مليون مستخدم للتطبيق شهريًا.. و1500 صانع محتوى يستخدمون المنصة

أكد مازن سنجر، مدير الاستراتيجية التنفيذي بتطبيق “نبض” أن صانعى المحتوى هم الأساس في منصة نبض ، أو ما يطلق عليهم (الناشرين) والذين يتطلعون إلى الوصول للجمهور بكل الطرق، من خلال استخدام عدة منصات، منها مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها حتى يصلوا إلى مستخدمين متنوعين، موضحاً أن نبض تعتبر إحدى المنصات التى تروج للمحتوى الخاص بالناشرين، كما أنه يفيد المواقع من خلال عدد الزائرين الذين يدخلون للموقع عبر التطبيق.

وكشف مدير الاستراتيجية التنفيذي بتطبيق نبض أن عدد المستخدمين على منصة نبض بلغ حوالى 31 مليون زائر شهرياً، مؤكداً أن ازمة جائحة كورونا أدت إلى زيادة استخدام المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بنسب قاربت من 100%.

وأضاف مازن أن هناك ما يقرب من 1500 موقع مسجل على المنصة ، بشكل قانوني، موضحاً أن المدة التي يقضيها المستخدم الواحد على تطبيق نبض تصل إلى 18 دقيقة في المرة الواحدة وهو معدل كبير جداً مقارنة بباقى المواقع الضخمة مثل فيسبوك والواتس اب واليوتيوب والانستجرام.

ولفت مازن، إلى أن تطبيق نبض يعمل في مختلف الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، وهما يستحوذان على أكبر عدد من المستخدمين والناشرين على حد سواء، كما أننا نعمل أيضاً في الأردن والكويت والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، موضحاً أن منصة نبض تقوم على تخصيص المحتوى الذي ترغب في مشاهدته، وهى تظهر للمستخدم وفقاً للبلد الموجود فيه، بحيث يستطيع تصميم المحتوى بالطريقة التى يرغب فيها.

وكشف مازن، عن بعض المؤشرات الخاصة بمستخدمي تطبيق نبض، موضحاً أن 65% من المستخدمين ذكور و35% إناث، وأن 70% من المستخدمين يتابعون المصادر المحلية.

وذكر مازن: “أن المصادر الرياضية تحظى باهتمام كبير من مستخدمي نبض ، لذلك قمنا بعمل قسم داخل نبض كامل لمحبي كرة القدم ، لما لمسناه من حب للمستخدم العربي لكرة القدم ويستطيع من خلاله متابعة دوريات أو مسابقات معينة أو فرق معينة فى أى دولة فى العالم ويتم ارسال تذكير بكل مبارة وكل هدف يتم وضعه خلال المبارة”.

وأوضح مازن أنه مع انطلاق فاعليات كأس العالم 2022 بقطر وهي المرة الأولى التى يتم فيها عقد هذه البطولة العالمية بالشرق الأوسط ،لذلك خصصنا قسم لكأس العالم داخل قسم الرياضة تستطيع من خلاله تحديد الفرق المفضلة التى تحب متابعة مبارايتها، ويتم ارسال أخبار خاص بها للمستخدم ، ونتائج المباريات في تنبيهات على الهاتف المحمول.

ومن أهم المؤشرات التي لفت إليها مدير الاستراتيجية التنفيذي لدى نبض، هو اهتمام المستخدمين بالمصادر الصحية خلال وبعد أزمة جائحة كورونا نتيجة اهتمام المستخدمين بالمعلومات والمحتوى الصحي بشكل عام ، فيما احتلت الاخبار المحلية صدارة متابعة المستخدمين ، لافتاً إلى أن المستخدمين لا يهتمون كثيراً بالأخبار السياسية قدر اهتمامهم بالأخبار التى تخص المعيشة والحياة اليومية وأسعار السلع والخدمات.

وكشف مازن، أن الاخبار العالمية تأتي في المرتبة الثانية، من حيث اهتمامات القراء في الشرق الأوسط وتركزت معظمها فى الفترة الأخيرة حول متابعة أخبارالحرب الروسية الإكرونية.

ولفت مازن، إلى نسبة النمو السنوي للمنصة تصل إلى 20% في المتوسط ، وقد تكون أكثر من ذلك في بعض السنوات التى زادت بنسبة 100%، في عدد المستخدمين والناشرين خصوصاً السنوات الأولى.

وأشار مدير الاستراتيجية التنفيذي بتطبيق نبض ، إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 50% خلال جائحة كورونا، موضحاً ان أهم الشركات التى انخفضت نسبة إعلاناتها خلال الجائحة هي السياحة والطيران، في حين زادت إعلانات التجارة الإلكترونية بالمقابل، مشيراً إلى أن الإعلانات هي مصدر الدخل الوحيد للمنصة.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تؤثر على الشركة بشكل كبير مثل كورونا ، لافتاً إلى أن انتهاء الجائحة رفع معنويات العديد من الشركات جهة الإعلان عن منتجاتها رغم الظروف الاقتصادية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن كل دولة تتأثر وفقاً لتأثير الأزمة الاقتصادية عليها، وقد تعوض إيرادات بلد إيرادات دولة أخرى.

وأكد مازن ، أنه لا يوجد ما يسمى بالشائعات داخل نبض نحن شركة تكنولوجيا بالأساس وظيفتنا تصميم التطبيقات كما أننا نحلل بيانات التطبيق لمعرفة احتياجات الجمهور والمحتوى المفضل لكل فئة وطريقة الاستخدام، لافتاً إلى وجود تفاصيل دقيقة جدا داخل نبض هى التى تصنع الفرق.

وأكد أن شروط الانضمام إلى نبض صارمة جداً، حيث يجب ان يكون فى البدابة الموقع مرخص وقانوني ومعتمد من الجهات المختصة بكل بلد ، لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومقر في البلد الذي يصدر منه.

وأضاف أن كل موقع (ناشر) ، يقوم بتوقيع اتفاقية “نشر المحتوى” عند التسجيل على نبض حيث يكون كل ناشر مسئول مسئولية كاملة عن كل ما ينشره عبر المنصة ، لافتاً إلى أن كل موقع يملك لوحته الخاصة به ، ورموز الدخول الخاصة باللوحة تكون مشفرة وبالتالي لا يستطيع العاملين في تطبيق نبض الوصول إليها.

وأكد أنه في حالة مخالفة الموقع لأي قاعدة من قواعد اتفاقية المحتوى سواء من خلال نشر محتوى غير لائق أو غير قانوني أو يتناقض مع الأداب العامة يتم حذف المحتوى فوراً ووقف لوحة النشر الخاصة بالموقع.

وكشف مازن أن نبض تعمل منذ فترة على نشرة بريدية ونطورها بشكل كبير بحيث أن كل مستخدم يصله نشرة بريدية مختلفة عن المستخدم الأخر، بحسب اختياراته لمصادر الاخبار واهتماماته وتختلف من بلد لأخر أيضاً ، موضحاً أن هذه النشرة البريدية تم تصميمها بطريقة علمية ، بحيث تكون الاخبار والموضوعات بها منتقاه بشكل يعتمد على الارقام وعدد الزيارات والمشاركات التي تعكس أهمية الخبر، وتضم أخبار محلية ثم اخبار عالمية تهم كل الناس وتتكون من 12 خبر مختلفين وتصل للمستخدم على فترات منتظمة عبر بريده الإلكتروني.