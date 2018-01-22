نبراس للتنمية تنظم أمسية شعرية على شرف السعودي حسان الطيار 17 فبراير

متابعات:تنظم مؤسسة نبراس السلام للتنمية 17 فبراير المقبل، ندوة أدبية، تستضيف فيها الشاعر السعودي حسان بن علي الطيار الملقب بـ"شاعر العرب"، وذلك بدار الأوبرا. ويلقي الطيار عددًا من القصائد في مقدمتها، قصيدة عربية بعنوان "مصر الأمة"، وهي أول قصيدة تجمع إثنان وستون شخصية مصرية، مهداة إلى

متابعات:

تنظم مؤسسة نبراس السلام للتنمية 17 فبراير المقبل، ندوة أدبية، تستضيف فيها الشاعر السعودي حسان بن علي الطيار الملقب بـ”شاعر العرب”، وذلك بدار الأوبرا.

ويلقي الطيار عددًا من القصائد في مقدمتها، قصيدة عربية بعنوان “مصر الأمة”، وهي أول قصيدة تجمع إثنان وستون شخصية مصرية، مهداة إلى الشعب المصري.

وقالت الدكتورة نيفين جميل رئيس مؤسسة نبراس السلام للتنمية، إن الهدف من الأمسية توطيد العلاقات المصرية السعودية، والعربية العربية، وإعادة اللغة العربية الفصحي إلى سابق عهدها.

وأشارت جميل في تصريحات صحفية، إلى أن الندوة الأدبية ستقام برعاية وزارة الثقافة وجامعة القاهرة وعددًا من الجهات الحكومية والخاصة.

وأضافت أن الندوة تأتي فى إطار التعاون الثقافي بين البلدين، خلال الأونة الأخيرة، موضحة أن الفاعلية تتضمن كيفية مواجهة الفكر الضال والتطرف، بالثقافة والشعر والأدب.

وتابعت أنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 340 فردا من شخصيات مرموقة من داخل مصر ومن الدول العربية الشقيقة: “سفراء دول امراء وزراء …. الخ”.

وأكدت أن هدف الأمسية الثقافية الشعرية هو توطيد العلاقات العربية المصرية متمثلة فى الحبيبة مصر والشقيقة السعودية وعدد من الدول العربية الضيوف والأمسية برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة ورئيس دار الاوبرا ومحافظة القاهرة والجيزة وجامعة عين شمس.

ومن جهته، أبدى الشاعر، حسان بن علي الطيار، الملقب بـ”شاعر العرب”، فى تصريحات صحفية أنه سعيد بوجوده فى مصر، معتبرًا إياه بلده الثانى.