سيـــاســة

نبراس السلام للتنمية تنظم مؤتمرا لنبذ العنف والإرهاب

متابعات:تنظم مؤسسة نبراس السلام للتنمية، مؤتمرا لنبذ العنف والإرهاب، اليوم السبت، بمركز شباب سراي القبة، ردا على ما حدث فى سيناء ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه ضد الإرهاب. ومن جهتها، قالت د.نيفين جميل شفيق، إن المؤتمر يضم قيادات وقامات ومؤسسات مصرية، ويشارك فيه نخبة من رج