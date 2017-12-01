نبراس السلام للتنمية تنظم مؤتمرا لنبذ العنف والإرهاب

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تنظم مؤسسة نبراس السلام للتنمية، مؤتمرا لنبذ العنف والإرهاب، اليوم السبت، بمركز شباب سراي القبة، ردا على ما حدث فى سيناء ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه ضد الإرهاب.
ومن جهتها، قالت د.نيفين جميل شفيق، إن المؤتمر يضم قيادات وقامات ومؤسسات مصرية، ويشارك فيه نخبة من رجال المجتمع المصري بالإضافة لحملة وحدة وطن.
وأشارت إلى أن الاحتفالية تقيمها مؤسسة نبراس السلام بالتعاون مع مركز شباب سراي القبة والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة ومبادرة وحدة وطن لتأييد السيسى وحملة علشان تبنيها.
وأشارت إلى أن الاحتفالية تقيمها مؤسسة نبراس السلام بالتعاون مع مركز شباب سراي القبة والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة ومبادرة وحدة وطن لتأييد السيسى وحملة علشان تبنيها.