نايل كابيتال تضخ 200 مليون دولار فى 6 مشروعات

بالتحالف مع بنوك وصناديق عربية وأوروبية





كتب – أحمد عاشور:

تدرس شركة نايل كابيتال ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بقيمة 200 مليون دولار فى 6 مشروعات بقطاعات الصحة والطاقة الجديدة والتكنولوجيا.

قال باسل حسين رشدى، المدير العام ورئيس قطاع الاستثمار بالشركة، إن جزءا من الاستثمارات سيتم عبر مساهمات من شركات إقليمية وصناديق استثمار أوروبية وخليجية وبنوك عربية.

جاء ذلك على هامش السحور الذى نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ولفيف من رجال الأعمال.

ورفض رشدى الكشف عن تفاصيل المشروعات الجديدة ولكنه قال إن «نايل كابيتال» تتولى تدبير 33 % من الاستثمارات المرصودة.

وأكد أن هناك تفاؤلا بالمناخ العام للاستثمار فى مصر الفترة المقبلة خاصة بعد الإجراءات التشريعية التى تم اتخذها مؤخرًا، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد.

وفى المقابل يرى رشدى، الذى يتولى منصب الأمين العام للجميعة المصرية للاستثمار، أن قرار رفع سعر الفائدة يزيد الأعباء على المستثمرين ولكنه يعد الأداة المناسبة فى الوقت الحالى لمعالجة الآثار التضخمية.

ولفت رشدى إلى أن جمعية الاستثمار تهتم بزيادة التوعية بالاستثمار المباشر إلى جانب إجراء دورات تدربية لرفع الكفاءات البشرية وتعمل أيضًا على خلق قناة تواصل مع الحكومة.

يشار إلى أن شركة نايل كابيتال وليد لمجموعة IT للاستثمارات وشركة IT Venture، إذ تم إنشاؤها من خلال مجموعة من مساهمى ومديرى مجموعة IT منذ 2009 لكى تقوم بالاستثمار المباشر بكل القطاعات بخلاف قطاع تكنولوجيا المعلومات الذى كان يمثل القطاع الأساسى لاستثمارات شركة IT.