نايل سيتي تعلن تنفيذ صفقة أسهم ضخمة بقيمة 952 مليون جنيه

نايل سيتي للاستثمار تفصح عن صفقة من الحجم الكبير على أسهمها فى البورصة

أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار عن تنفيذ صفقة أسهم ضخمة بجلسة الاثنين فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 952 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر بيان مختصر عن نايل سيتي منشور على شاشة التداول تنفيذ تلك الصفقة على نحو 2.76 مليون سهم ، بينما سيجرى الإعلان عن أطراف الصفقة فى بيان لاحق.

ودعت الشركة، المساهمين فى وقت سابق، لاجتماع جمعية عامة غير عادية يوم السبت الموافق 23 أكتوبر الجارى لمناقشة خطة توفيق الأوضاع فى البورصة ،وتجزئة الأسهم، وتمديد عمر الشركة القانونى إلى فترة مماثلة.

ويبلغ رأسمال المصدر للشركة حاليا، 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.

نايل سيتي تعتمد خطة تجزئة للأسهم من 100 إلى جنيه واحد للسهم

البورصة المصرية

وحصلت الشركة فى 28 سبتمبر على موافقة هيئة الرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 100 جنيه إلى جنيه للسهم، فى إطار خطة توفيق الأوضاع.

وأبدت الرقابة المالية موافقتها على تجزئة الأسهم بعد الاطلاع على مبررات الشركة ليصبح عدد الأسهم 72.5 مليون سهم بدلا من 7.25 مليون سهم قبل التجزئة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 20 سبتمبر خطة شاملة لتوفيق الأوضاعها تتضمن تجزئة الأسهم وبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم.

وقالت نايل سيتي فى إفصاح سابق، إن هذه الخطة تنص على بيع المساهمين الرئيسيين جزءا من أسهمم للمشترين المؤهلين بالنسبة والتناسب من حصة كل منهم.

ومن المقرر التعاقد مع مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم حتى يتسنى للمساهمين الرئيسين بيع الأسهم وفقا للسعر الذى يتوصل إليه.

كما تتضمن الخطة النظر فى تقسيم الشركة على أساس نشاط سياحى وآخر عقارى يشرف عليها مكتب د.منى ذو الفقار من ذوى الخبرة.

نايل تتعاقد مع بنك استثمار لجذب مستثمرين مؤهلين للشراء

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى التعاقد مع المستشار، والتعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإيجاد مشترين مؤهلين لشراء نسبة تصل إلى 10% من الأسهم لاستيفاء الحد الأدنى للتداول الحر.

ونبهت الشركة، المساهمين الرئيسيين إلى مآلات التراجع عن تنفيذ هذه الخطة، بما قد يعرضها للشطب من البورصة المصرية.

وأفصحت الشركة فى 23 أغسطس الماضى عن دخولها فى مفاوضات مع عدد من المستثمرين الخارجيين لزيادة نسبة تداول أسهمها فى البورصة إلى 10% فى إطار شروط توفيق الأوضاع.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل آنذاك، إنها ستخاطب البورصة لمد المهلة الممنوحة للشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر أخرى بما يضمن استمرار قيدها لحين التوفيق.

ويناقش مساهمو الشركة منذ مارس الماضي ثلاثة بدائل لتوفيق الأوضاع في البورصة المصرية، انتهت إليها دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.

وانتهت دراسة Ecovic Egypt، إلى ثلاثة بدائل، أولها قبول المساهمين الرئيسيين بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بما ينتج عنه زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة التداول الحر فى البورصة.

كان مجلس إدارة نايل سيتي قد وافق (15 فبراير الماضى) على ترشيح أحد الخبراء المتخصصين لدراسة توفيق أوضاع الشركة فى البورصة أو المضى فى إجراءات شطبها.

كما وافق المجلس بنفس الجلسة، على توصيات لجنة الاستثمار بشأن العدول عن تأسيس شركة تطوير جديدة في هذه المرحلة.

وقالت مصادر لـ “المال” إن شركة نايل سيتى، أرجأت تنفيذ مشروعها الجديد فى المنطقة المجاورة لأبراجها الحالية فى رملة بولاق على كورنيش النيل إلى 2022 ، انتظارًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة والموافقات الحكومية.

ويجرى الحديث عن تأسيس هذه الشركة منذ عام تقريبًا وتختص بتطوير المنطقة الخلفية لأبراجها بمنطقة رملة بولاق ( كورنيش النيل)، إضافة إلى أراض أخرى.

هيكل ملكية الشركة وخريطة المساهمين المالكين فوق الـ5%

نجيب ساويرس

أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة في جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.

ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى ، فهد حسين شبكشي ، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.

ويتوزع هيكل ملكية نايل سيتى للاستثمار بين شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية بنسبة 28.1%، كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة 10.5%.

كما تستحوذ شركات المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2%، أو إس سيتى على 8.4%، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.

وتستحوذ شركة إن إن إس سيتى على 8.3%، كما تستحوذ شركة جريك للإدارة على نسبة 5.7% إضافة إلى آخرين يمتلكون النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية، وفقًا لتقرير إفصاح عن هيكل المساهمين فى 13 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 47.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بصافى ربح بلغ 122.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 166.3 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 237.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وانخفض صافى ربح الشركة السنوى بشكل حاد إلى 48.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى ربح بلغ 599 مليون جنيه خلال عام 2020.