نايل سيتى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى سداد قرض وقضية تحكيم

رجب عزالدينقالت شركة نايل سيتى للاستثمار، إنها استخدمت حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال فى سداد قرض وتكاليف قضية تحكيم.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن حصيلة الاكتتاب البالغة مائة مليون جنيه تم استخدام 82 مليون جنيه منها فى سداد دقعة قرض للبنك الأهلى المتحد بقيمة 24.3 مليون جنيه.كما

رجب عزالدين

قالت شركة نايل سيتى للاستثمار، إنها استخدمت حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال فى سداد قرض وتكاليف قضية تحكيم.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن حصيلة الاكتتاب البالغة مائة مليون جنيه تم استخدام 82 مليون جنيه منها فى سداد دقعة قرض للبنك الأهلى المتحد بقيمة 24.3 مليون جنيه.

كما دفعت الشركة 15.6 مليون جنيه لشركة بى سيكس فى قضية تحكيم، إضافة إلى سداد 17.5 مليون جنيه لموردين نتيجة أعمال توسعات بفندق فيرمونت.

وبلغت قيمة اكتتاب زيادة رأسمال الشركة فى 30 أبريل 2015 مائة مليون جنيه تبقى منهم 18.1 مليون جنيه لم يتم استخدامهم حتى الآن، وفقا للبيان.

وقالت الشركة، إنها انتهت من أعمال التوسعات والتجديدات التى تمت بالفندق ومن المتوقع أن يصبح من أحدث الفنادق فى منطقة الشرق الأوسط.

