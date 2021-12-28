«نايل سيتى» تتفاوض للحصول على 7000 متر من «السكة الحديد»

لاقت ترحيبًا من الجهات المختصة

علمت «المال» أن شركة «نايل سيتى» للاستثمار تتفاوض مع شركة «MOT» – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل – للحصول على أرض بمساحة 7000 متر مربع من الهيئة ملاصقة لأبراج نايل سيتى التابعة لها على كورنيش النيل.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أن «نايل سيتى» تستهدف اقتناص الأرض لاستكمال مشروعها الفندقى الطبى المنتظر تنفيذه فى وقت لاحق باستثمارات ضخمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الشركة خاطبت مجلس الوزراء الذى أبدى ترحيباً بالمشروع، موضحة أن الأرض تمثل الجزء البحرى الملاصق لأرض الشركة الحالية التى تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 30 ألف متر.

وأكدت المصادر أن الأرض المذكورة تقع ضمن نطاق هيئة السكة الحديد، وتضم مساكن عشوائية تم تصنيفها من الدولة بأنها شديدة الخطورة، وجارٍ تقديم الحلول لها وتعويض المتضررين.

وقالت إن الدولة تولى أهمية كبيرة للسيطرة على العشوائيات والخروج بمظهر حضارى جيد لمنطقة رملة بولاق على غرار ممشى أهل مصر وذلك بالتنسيق ومساهمة المستثمرين والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة تعمل على قدم وساق لتطوير منطقة رملة بولاق بشكل كامل وتوفير مسكن آمن للأسر المتضررة.

وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر، منها 70 مليونا أراضى على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبى لأملاك السكة الحديد فى المحافظات لمساحة تزيد على 100 مليون متر.

وتعد «MOT» من الشركات المتخصصة فى الاستثمار والتطوير لمجالات الاستثمار العقارى والإعلانى واللوجيستى والمشروعات المتوسطة، وتمتلك خبرة 20 عاماً فى السوق المصرية تقريباً، ولديها محفظة متنوعة من الأصول (الأراضي) بمساحات مختلفة بمواقع متميزة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتأسست «نايل سيتى» للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة فى جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.