نايل دراما تحيي ليلة الكريسماس في حفل كبير

رحاب صبحى تذيع قناة نايل دراما حفلها السنوى ليلة رأس السنة يوم الأحد القادم فى العاشرة مساءً لتكريم نجوم ونجمات الدراما 2017. وستكون الاعادة الرابعة عصراً يوم الاثنين. ويبدأ الحفل الذي يقام فى أحد الفنادق الكبرى بفقرة غنائية للمطرب مصطفى قمر ، وعزف منفرد على الدرامز



رحاب صبحى

تذيع قناة نايل دراما حفلها السنوى ليلة رأس السنة يوم الأحد القادم فى العاشرة مساءً لتكريم نجوم ونجمات الدراما 2017.

وستكون الاعادة الرابعة عصراً يوم الاثنين.

ويبدأ الحفل الذي يقام فى أحد الفنادق الكبرى بفقرة غنائية للمطرب مصطفى قمر ، وعزف منفرد على الدرامز للفنان شريف منير ، وفقرة غنائية للمطربة الشابة ياسمينا.

ويبدأ التكريم للفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى أرسلت بصوتها رساله شكر وتقدير للحفل ، ويلى ذلك تكريم خاص للفنانات سميرة أحمد ، نبيلة عبيد ، سهير رمزى ، إلهام شاهين ،أنوشكا، ووفاء عامر، وتكريم خاص للفنان محمد رمضان، الفنان حماده هلال عن مسلسل طاقه القدر ، الفنان محمد رياض ،الفنان احمد زاهر.

كما يتم تكريم نجوم دراما رمضان ياسر جلال في مسلسل ظل الرئيس ، شريف منير عن مسلسل الزيبق ، عمرو سعد عن دوره فى وضع أمنى ، فتحى عبد الوهاب عن دورة فى مسلسل لاتطفئ الشمس.

كما يتم تكريم الفنان أحمد فهمى ،الفنانة زينه ، الفنانة سارة سلامة عن دورهم فى مسلسل لأعلى سعر ، أحمد رزق عن دوره فى مسلسل ازاى الصحه والفنانة سحر الصايغ عن مسلسل كفر دلهاب وشيرى عادل واروى جودة ، سيد رجب عن أدوارهم فى مسلسل رمضان كريم ، وتكريم الفنان الشاب محمد فهيم عن مسلسل الجماعة ، والفنانه التونسية درة، بشرى ، والفنان مصطفى خاطر ، وتكريم للمخرج أحمد صقر.