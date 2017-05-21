نايل تاكسى تسعى لضخ 20 مليون جنيه فى الأتوبيس

السيد فؤادقال الدكتور مصطفى صابر، مدير وحدة بحوث النقل النهرى بمركز بحوث النقل، إن محافظة الدقهلية قررت طرح مشروع الأتوبيس النهرى على المستثمرين لتشغيله بدلاً من تنفيذه من مواردها الذاتية، وأن شركة نايل تاكسى تسعي لضخ 20 مليون جنيه من المشروع.وأضاف لـ«المال» أن المحافظة بدأت فى مفاوض

السيد فؤاد

قال الدكتور مصطفى صابر، مدير وحدة بحوث النقل النهرى بمركز بحوث النقل، إن محافظة الدقهلية قررت طرح مشروع الأتوبيس النهرى على المستثمرين لتشغيله بدلاً من تنفيذه من مواردها الذاتية، وأن شركة نايل تاكسى تسعي لضخ 20 مليون جنيه من المشروع.

وأضاف لـ«المال» أن المحافظة بدأت فى مفاوضات مع مستثمرين لدخول فى المشروع بشرط أن تكون أسعار التذاكر فى متناول المواطنين، بالإضافة إلى أن تكون موازية لتعريفة سيارات السرفيس الذى يعد أكبر منافس للنقل النهرى بالدقهلية.

ولفت إلى أن «الدقهلية» قررت إلغاء المناقصة التى طرحتها فى وقت سابق لتوريد 3 وحدات نهرية تخدم المشروع بعد أن تم فتح الباب للقطاع الخاص.

وكانت شركات المصرية لبناء السفن وترسانة الإسكندرية والمقاولون العرب تقدمت لمناقصة الوحدات البحرية، وقدرت المحافظة تكلفة تصنيع الوحدة البحرية الواحدة ما بين 3.5 – 5 ملايين جنيه إلى جانب إنشاء 3 مراسى نهرية.

وذكر صابر أن محافظة الدقهلية وافقت على تقديم دعم للشركة التى ستتولى تشغيل المشروع، بحيث يكون سعر التذكرة 2 جنيه، مشيرا إلى أن قيمة دعم المحافظة قد تصل إلى 3 جنيهات للتذكرة الواحدة.

والتقى محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى منذ أيام عددًا من المستثمرين المتقدمين لتنفيذ مشروع إنشاء مراسى نيلية لتشغيل الأتوبيس النهرى الجديد، وتم مناقشة التصورات المقترحة لأشكال المراسى، ومواقع المحطات التى تخدم المشروع.

وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ ممرات آمنة بالمحطات والمراسى، مطالبًا بأن تكون هناك نماذج استراحات للركاب بالمواقع المقترحة للمراسى، على أن تكون بأشكال جمالية جاذبة.

وقال مجدى غالى، رئيس شركة «نايل تاكسى» أنه تم الاجتماع مع المحافظة مؤخرًا، والتى تنظر للمشروع بجدية لافتاً إلى أن المحافظة ستقوم بمنح الشركة المُشغلة تراخيص المحطات ورخص المراكب، على أن تقوم الشركة بإنشائها، متوقعًا أن تصل المسافة التى تعمل عليها المحطات من 3 – 4 كيلو على الضفتين 5 محطات كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن تتكلف تلك المرحلة حوالى 20 مليون جنيه.