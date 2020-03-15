«نايل تاكسى» تحول أسطولها للعمل بالطاقة الكهربائية

تكلفة الموتور الكهربائى تتجاوز 150 ألف جنيه للأتوبيس النهرى الصغير، لافتا إلى أنه مستهدف تحويل أسطول الشركة تدريجيا بعد نجاح التجربة الأولى.

بدأت شركة نايل تاكسى العاملة فى النقل النهري، تحويل أسطولها من الأتوبيس النهرى للعمل بالطاقة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الوقود التقليدى، ضمن مخطط التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال مجدى غالى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن السبت الماضى شهد عمل أول أتوبيسين بالطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تتميز باستخدام آليات صيانة أقل للوحدة النهرية الناقلة للركاب، فضلا عن أنها لا تحتاج إلى قطع غيار بشكل مستمر مثلما تتطلب المركبة التقليدية.

أضاف غالى أن تكلفة الموتور الكهربائى تتجاوز 150 ألف جنيه للأتوبيس النهرى الصغير، لافتا إلى أنه مستهدف تحويل أسطول الشركة تدريجيا بعد نجاح التجربة الأولى.

أوضح أن التحول للعمل بالكهرباء يأتى فى إطار تقديم خدمة مميزة للركاب بشكل مستمر، إلى جانب خفض تكلفة الصيانة الدورية، الأمر الذى ينعكس على ثبات تذاكر النقل فى نهر النيل.

أكد أن نايل تاكسى تستهدف افتتاح 7 مراسى نهرية، بداية من منطقة المعادى حتى الساحل فى شبرا الخيمة، ضمن توسعات مشروع الأتوبيس النهرى الحالي، عبر إضافة أتوبيسات بطاقة 50 راكبًا للوحدة.

أشار إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ البنية الأساسية بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه لمشروعها الثانى «تاكسى النيل»، وبدأ تشغيل 13 وحدة بسعات حتى 15 راكباً للواحدة ، وسعر التذكرة بين 45 إلى 50 جنيهًا للفرد حسب الرحلة.

يأتى تشغيل التاكسى النهرى بهدف تخفيف الزحام المرورى فى إقليم القاهرة الكبري، وحصلت نايل تاكسي، ونيل القاهرة على أول رخصتين لكن الأخيرة جمدت عملها بسبب التطويرات التى تنفذها الحكومة على كورنيش النيل حاليا.

تنفذ «نايل تاكسي» رحلات من خلال نظامين للخدمة، الأول المواعيد الثابتة فى المحطات، والثانى الرحلات الخاصة التى تنطلق حسب طلب العميل.