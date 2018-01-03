نايل إف إم تطلق موقعها الإلكترونى الجديد

محمد فتحى

أطلقت إذاعة “نايل إف إم 104.2″، إحدى الإذاعات التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، موقعها الرسمي الجديد www.nilefm.com والذي سيتمكن من خلاله مستمعو الإذاعة الإنجليزية الأولى في مصر قراءة ومتابعة أبرز الأحداث على الساحة العالمية والأغاني والموسيقى الأجنبية والجديد في عالم الترفيه.



ويقدم الموقع الجديد محتوى ترفيهي متنوع، بجانب تغطية برامج الإذاعة والحوارات الحية على مدار الساعة، كما يمكن لمحبي “نايل إف إم الاستمتاع بمشاهدة وسماع برامجهم عبر الموقع، حيث يعد الموقع الجديد أول تحديث كبير منذ 7 سنوات.



قال عمر شعيب مدير NRPD للتسويق وخدمات الرقمية، التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعى إن إطلاق الموقع يأتى بعد قرابة عام من التخطيط والتحضيرات والعمل المضني وبه نكمل المنصة الرقمية الكاملة لإذاعة نايل إف إم والتي تحتوي على أكبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلي تطبيق رقمي على مستوى عالمي.



وأضاف أن الموقع هو نتاج إيمان إدارة الشركة بأهمية الاستثمار في الاعلام الرقمي في مصر ونتطلع لنجاحه على المستوى المصري والعالمي.



وتعد نايل إف إم، التي تحتفل بمرور 15 سنة على انطلاقها، أول إذاعة خاصة في مصر تقدم أغانيها باللغة الإنجليزية وتستهدف شريحة كبيرة من الجمهور، وهي إحدى الإذاعات التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، التي بدأت نشاطها عام 2003 وأصبحت في وقت قصير القناة الأكثر جاذبية وشعبية لما تقدمه من برامج خفيفة وأغاني شبابية أجنبية.



كما تتصدر “نايل إف إم” قائمة صفحات الراديو الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول صفحة الإذاعة إلى أكثر من 2.7 مليون متابع عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” ليجعلها واحدة بل أكبر صفحة لإذاعة راديو على “تويتر” في الشرق الأوسط وأفريقيا