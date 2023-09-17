«نايس دير» للحلول التكنولوجية تستهدف منع إساءة استخدام الخدمات الطبية

تراهن شركة «نايس دير» للحلول التكنولوجية بمجال التأمين الطبى على منع إساءة استخدام الخدمات الطبية.

قال مصطفى مدحت المؤسس والشريك التنفيذى للشركة إنها نجحت منذ تأسيسها فى تحسين التقنيات المستخدمة وتوفير حلول أعمال مبتكرة، كما كرست جميع الجهود نحو تطوير الأدوات التكنولوجية ومواكبة كل ما هو جديد فى عالم الذكاء الاصطناعى وتعمل دائما على التوسع فى شبكة العملاء من شركات تأمين، وصيدليات، وإنشاء دليل ضخم للأدوية. بالإضافة إلى بعض الخدمات والحلول المتميزة التى تقدمها.

وأضاف مدحت أن منصة «نايس دير» تتيح مستويات استثناءات تأمينية متعددة، سواء بأمراض معينة أو مادة فعالة وإجراءات طبية مختلفة، والتى تُمكن شركات التأمين من التحكم بشكل كامل فى الوثيقة التأمينية .

ولفت إلى أن الشركة تضم قاعدة بيانات طبية واسعة يتم تحديثها بانتظام لضمان الدقة والشمولية، وتعمل كأداة قوية لضمان رعاية المرضى المُثلى، والحد من العلاجات غير الضرورية، وتخفيف مخاطر إساءة استخدام التأمين.

وأشار إلى أن إمكانية إدارة الحدود بمرونة، تسمح لشركات التأمين تحديد وفرض حدود مختلفة ضمن الوثائق التأمينية، مثل الحدود القصوى اليومية، والحد الأقصى للصرف، والموافقة المسبقة على خدمات محددة، والخدمات التى يتم استردادها فقط لضمان التحكم فى التكلفة.

واعتبر أن المنصة تلعب دورا حيويا فى منع إساءة استخدام التأمين عن طريق تحديد الحالات التى يتم فيها اقتراح علاجات غير ضرورية أو غير مناسبة. كما تسمح بالتعليق الفورى لإساءة معاملة المستفيدين أو مقدمى الخدمات، وضمان تخصيص موارد التأمين على النحو الصحيح.

وأشار إلى أنها توفر سبل التواصل الفعال من خلال تقديم إمكانيات التواصل بين دافعى التأمين ومقدمى الخدمات الطبية، مثل طلبات تغيير السعر والرد على الاستفسارات وتبادل المعلومات الهامة التى تقلل من العبء الإدارى وتضمن التعاون الفعال.

وأوضح أن التطبيق الإلكترونى للشركة يسهل الاستخدام بشعار والهوية التسويقية لشركة التأمين وشركات TPA s، مما يوفر لمستفيدى التأمين تجربة سلسة موثوقة ويقدم التطبيق موقع مقدمى الخدمات الطبية على الخريطة، وطلبات استرداد المطالبات، وطلبات الموافقة .

وأشار إلى أنها توفر تقارير شاملة ووظائف التدقيق التى تساعد شركات التأمين فى مراقبة أداء الوثائق، وتحديد الثغرات أو المشاكل المحتملة، وتسهيل الإجراءات التصحيحية الفعالة.

ولفت إلى أن الشركة تكرس جهودها لسد الفجوة بين خبرة أعمال التأمين وتكنولوجيا المعلومات فى قطاع الرعاية الصحية، ويجمع فريق خبرائها بين الخبرة فى مجال التأمين والرعاية الصحية وبين التكنولوجيا لتطوير حلول تلقائية تلتزم بالمعايير والأطر الدولية.

وأكد أن الشركة تسعى إلى التسهيل على مقدمى الخدمة الطبية وربطهم بشركات التأمين الصحى والمستفيدين، بالإضافة إلى تسهيل سداد المطالبات التأمينية وتقليل نسب رفض المطالبات.

وأضاف: تساعد حلول الأعمال لدينا شركات التأمين الصحى على التواصل بشكل أكثر فعالية مع كل من مقدمى الخدمات الطبية والمستفيدين من أجل زيادة الإيرادات والتغلب على الاحتيال، وذلك عبر شبكة كبيرة من مقدمى الخدمات تضم أكثر من 7000 من سلاسل الصيدليات الكبيرة والمتوسطة والمختبرات ومراكز الفحص.

وتابع: نوفر الخدمات الصحية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى عادة ما تكون ضحية لأقساط عالية بسبب انخفاض عدد موظفيها، حيث يلبى عدد محدود من شركات التأمين احتياجات الشركات الصغيرة على وجه التحديد، ولا يغطى أى منها النطاق الكامل للتأمين الصحى.